Les marchés attendent la Fed, soutenus par un rebond en Asie

Paris (awp/afp) - Les Bourses évoluaient à la hausse mercredi avant la décision monétaire de la banque centrale américaine (Fed), galvanisées par le rebond des places asiatiques tout en gardant un oeil sur les négociations entre la Russie et l'Ukraine.

Vers 14H00 GMT, l'indice parisien CAC 40 progressait de 3,25%, Francfort avançait de 2,63% et Milan de 2,72%, soutenues par les valeurs du luxe et de la technologie dopées par l'Asie. Londres prenait 1,32%. A Zurich, le SMI gagnait 2,31%.

La Bourse de New York évoluait en hausse également dans les premiers échanges: le Dow Jones montait de 0,91%, le S&P 500 de 1,25% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 2,01%.

Les investisseurs attendent la conférence de presse du président de la banque centrale américaine Jerome Powell après la clôture des places européennes et espère que l'annonce d'une hausse des taux soit accompagnée d'un discours modéré.

Un relèvement des taux directeurs de 25 points de base est anticipé et devrait être le déclenchement d'une série de 5 ou 6 hausses attendues cette année qui devrait faire grimper les taux autour de 1,50%.

Dans ce climat les rendements obligataires ont grimpé ces derniers jours, passant de 1,7% en début de semaine dernières à 2,15% vers 14H00 GMT pour le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans.

Le mouvement de hausse des Bourses a été initié plus tôt en Asie, où les dirigeants financiers de la Chine se sont engagés mercredi à maintenir la stabilité des marchés de capitaux. De quoi faire bondir la Bourse de Hong Kong de 9,08% et d'autres places asiatiques.

Les poids lourds de la technologie se sont vu pousser des ailes (+20% pour Alibaba, Tencent et NetEase) et ont transmis cette forme olympique à tout le secteur coté à l'étranger.

"L'appétit pour le risque est de retour un peu partout, et la panique sur les marchés s'estompe clairement à mesure que les investisseurs digèrent les derniers développements macroéconomiques positifs apportés par la Chine et les pourparlers diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine", observe Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Un statut de neutralité pour l'Ukraine est au coeur des pourparlers russo-ukrainiens selon le Kremlin. Dans le même temps le président ukrainien Volodymyr Zelensky intervient devant le Congrès américain et le président Joe Bien doit annoncer 800 millions de dollars supplémentaires d'assistance sécuritaire à l'Ukraine.

Bond de la tech

Dans le sillage du bond à Hong Kong, les actions des entreprises chinoises de la tech cotées à Wall Street grimpaient de 15% pour Baidu à plus de 20% pour Tencent. Uber montait de 6,38%, A Paris, STMicroelectronics prenait 5,80% et à Francfort Infineon gagnait 4,73%.

Ombre au tableau de bord de BMW

Le constructeur automobile allemand BMW a prévenu que la guerre en Ukraine allait peser sur la rentabilité et les ventes en 2022 en raison des interruptions de production provoquées par un manque d'approvisionnement depuis le pays, notamment en câbles. Le titre gagnait 2,73% à Francfort, moins que la plupart des entreprises du secteur automobile européen. Renault prenait ainsi 7,50%, Aston Martin 7,10% et Volvo Cars 6,92% à Stockholm. A Wall Street, General Motors gagnait 2,63%.

Risque sur l'offre de pétrole

Les craintes de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) d'un "choc" sur l'offre pétrolière mondiale, à la suite des sanctions contre la Russie prises après son invasion de l'Ukraine faisaient légèrement remonter les prix du pétrole brut. L'AIE a cependant abaissé ses prévisions de la demande pour 2022.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai prenait 0,3%, repassant à 100,29 dollars, après avoir clôturé mardi en deçà de 100 dollars pour la première fois depuis le deuxième jour de l'invasion de l'Ukraine.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en avril prenait 1,40% à 97,69 dollars vers 13H55 GMT.

L'euro gagnait 0,41% face au billet vert et s'échangeait à 1,1000 dollar.

Le bitcoin montait de 2,78% à 40.540 dollars.

afp/rp