Les marchés attendent la réponse de la Fed contre l'inflation

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux retenaient leur souffle mercredi avant les conclusions de la réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui doit détailler ses nouvelles positions sous la pression toujours plus forte de l'inflation.

À la Bourse de New York, les indices reculaient lors des premiers échanges: le Dow Jones perdait 0,09%, le Nasdaq 1,14% et le S&P 500 0,40% vers 18H15 GMT.

En Europe, ils ont rebondi après plusieurs séances moroses: Paris a pris 0,47%, Milan 0,41% et Francfort 0,15%. Londres était en revanche en recul de 0,66%, après l'annonce d'une inflation de 5,1% en novembre sur un an, un plus haut en plus de dix ans. A Zurich, le SMI a gagné 0,96%.

Aux Etats-Unis, le rythme de la hausse des prix est encore plus intense: 6,8% sur un an en novembre, du jamais vu en près de 40 ans, alors que l'objectif de la Fed tourne autour de 2%.

L'institution achève mercredi sa dernière réunion de politique monétaire de l'année et doit répondre à ce problème. La conférence de presse de son président Jerome Powell est prévue à 19H30 GMT.

Les banques centrales "ne peuvent plus être complaisantes" avec une inflation à de tels niveaux et "qui montre des signes qu'elle pourrait être plus permanente", souligne Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Cette actualité dominait sur les marchés mercredi, même s'il reste encore des inquiétudes sur le variant Omicron. Il se propage à un rythme inédit d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et pourrait être dominant en Europe d'ici mi-janvier, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Sur le marché obligataire, les taux souverains restaient stables en attendant.

Le distribution grimace ___

Les nombreuses publications du jour sur des entreprises de la distribution n'ont pas été du goût des investisseurs.

Malgré 1,23 milliard d'euros de profits au troisième trimestre de son exercice décalé -un record-, le groupe textile Indetex (Zara) a perdu 5,22% à 27,43 euros, les investisseurs pointant notamment les marges du groupe.

Au Royaume-Uni, Next a dégringolé de 3,95% à 7.736,00 pence en queue de peloton du FTSE 100, suivi de près par JD Sports Fashion (-3,32% à 204,00 pence).

En France, Carrefour a cédé 5,35% à 15,21 euros et Casino 5,68% à 22,10 euros.

En Belgique, la chaîne de supermarchés Colruyt a aussi perdu 9,35% à 36,25 euros après ses résultats publiés la veille.

Film d'horreur pour Cineworld ___

L'action du groupe britannique Cineworld s'est effondrée de 39,40% à 27,5 pence, après une condamnation à payer des centaines de millions de livres de dommages et intérêts pour avoir annulé un projet de fusion avec son rival Cineplex.

Nouvelles turbulences pour l'aérien ___

Le groupe aérien IAG a chuté de 5,10% à 125,80 pence, pâtissant des craintes liées à l'avancée du variant Omicron, dans un contexte de record des contaminations au Covid au Royaume-Uni. La maison mère de British Airways et d'Iberia a par ailleurs annoncé des "discussions" pour mettre fin à son projet de rachat d'Air Europa, sans renoncer à un rapprochement sous une autre forme avec la compagnie espagnole.

A Paris, le constructeur Airbus a perdu 2,45% à 99,99 euros, son concurrent américain Boeing cédant 2,46% à 190,70 dollars.

A New-York, United Airlines lâchait 3,52% à 39,39 euros, et Lufthansa 3,21% à 5,68 euros à Francfort.

Le pétrole et le bitcoin reculent, l'euro stable ___

Les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont diminué beaucoup plus que prévu la semaine dernière, sous l'effet d'une demande exceptionnelle.

En baisse avant la publication, les cours de l'or noir se sont repris après l'annonce, mais restaient tout de même en repli. Le prix du baril américain de WTI perdait 0,59% à 70,31 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,30% à 73,42 dollars, vers 17H10 GMT.

La monnaie européenne restait neutre, un euro valant 1,1260 dollar.

Le bitcoin lâchait 2,72% à 47.000 euros.

