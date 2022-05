Les marchés avancent, grâce à un petit regain d'optimisme

New York (awp/afp) - Les marchés boursiers ont avancé nettement lundi, aidés par des déclarations du président américain Joe Biden sur la possible levées de taxes douanières appliquées à la Chine et des achats techniques à Wall Street.

Londres a pris 1,67%, Paris 1,17%, Francfort 1,38% et Milan a réussi à grappiller 0,17% après une séance passée majoritairement dans le rouge. A Zurich, le SMI a gagné 1,39%.

A New York, Le Dow Jones a gagné 1,98%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, 1,59%, et l'indice élargi S&P 500, 1,86%.

Pour Art Hogan, de National Securities, une série d'indicateurs techniques montraient que le marché était mûr pour un rebond, ce qui a provoqué une inflexion.

Wall Street a "dessiné une ligne dans le sable", selon lui, et décrété que les niveaux atteints après plusieurs semaines consécutives de repli constituaient un "plancher" sur lequel s'appuyer, même si ce n'est qu'à court terme.

Autre élément favorable, "nous n'avons pas eu de mauvaise nouvelle", a souligné Art Hogan.

La place new-yorkaise a même salué les déclarations du président américain Joe Biden sur une possible levée des tarifs douaniers sur les importations de biens chinois, de même que le lancement d'un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique.

"Le marché a finalement pu reprendre sa respiration", a expliqué Art Hogan, "au moins pour le moment."

Lagarde dope l'euro ___

L'euro bondissait de 1,19% face au billet vert, à 1,0690 dollar, proche de son plus haut niveau depuis un mois.

La monnaie unique européenne réagissait à l'annonce de la présidente de la BCE Christine Lagarde, selon laquelle la première remontée des taux devrait être décidée en juillet et que l'ère des taux négatifs devrait s'arrêter d'ici "la fin du troisième trimestre".

Ces propos ont profité aux banques européennes, qui vont pouvoir restaurer leurs marges d'intérêt avec la hausse des taux de la BCE.

A Francfort Deutsche Bank a bondi de 7,01%; Commerzbank de 6,55%. A Paris, Société Générale a pris 4,25%.

A Wall Street, JPMorgan a été recherché (+6,19% à 124,60 dollars). La banque a indiqué, dans une présentation publiée lundi, qu'elle comptait atteindre un objectif clé de rentabilité sur capital en 2022, après avoir prévenu, plus tôt cette année, qu'elle le manquerait sans doute.

Le groupe a tiré derrière lui tout le secteur bancaire, de Citigroup (+6,07%) à Wells Fargo (+5,16%), en passant par Bank of America (+5,94%).

Le marché des fusions acquisitions bouillonne ___

Le cours de VMware a bondi de 24,78% après la publication par le Wall Street Journal d'informations sur des discussions avancées avec le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom (-3,10%), en vue du rachat de l'entreprise de logiciels et d'informatique à distance.

Electronic Arts a aussi avancé de 2,30%, soutenu par l'information du site Puck selon laquelle l'éditeur de jeux vidéo a récemment eu des discussions avec plusieurs repreneurs potentiels, notamment Disney et Apple.

En Europe, le groupe allemand Siemens Energy (-0,83% à Francfort) va dépenser quatre milliards d'euros pour détenir la totalité de Siemens Gamesa (+6,21% à Madrid), sa filiale dans l'éolien en grande difficulté, avec l'intention de la retirer de la Bourse, a déclaré lundi son patron Christian Bruch.

Didi va quitter Wall Street ___

Les actionnaires de Didi Global ont voté pour un retrait du groupe chinois de réservation de voitures avec chauffeur du New York Stock Exchange (NYSE), la plus grande place boursière américaine, moins d'un an après l'entrée de l'entreprise à Wall Street. Son action a perdu 4,00% à New York.

Le pétrole se maintient en hausse ___

Les prix du pétrole ont conclu en très modeste hausse, légèrement soutenu par des assouplissements de restrictions sanitaires en Chine, qui rassurent en partie sur la demande.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a gagné 0,77% à 113,42 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a gagné 1 cent (+0,009%) à 110,29 dollars.

Le bitcoin progressait de 2,21% à 29.340,82 dollars.

afp/rp