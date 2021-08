Les marchés boursiers attentistes avant Jackson Hole

Paris (awp/afp) - La plupart des Bourses sont restées attentistes mercredi, les investisseurs préférant s'abstenir à la veille de la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole tandis que les rendements des emprunts souverains ont continué à progresser.

Les prises de risques ont été limitées en Europe : Londres a gagné 0,34%, Paris (+0,18%) et Milan (+,12%) ont rebondi plus mollement. Francfort a reculé de 0,28% après la publication d'un indice IFO du moral des entrepreneurs allemands en baisse pour le mois d'août et en dessous des attentes des analystes.

Peu après la clôture des indices européens, Wall Street évoluait modestement dans le vert : l'indice Dow Jones prenait 0,35%, le S&P 0,28% et le Nasdaq était proche de l'équilibre (+0,08%). A Zurich, le SMI a cédé 0,58%.

"Les investisseurs se retiennent un jour avant le début de la réunion de la banque centrale américaine à Jackson Hole", un évènement "très attendu", observe Timo Emden, analyste indépendant.

Vendredi, le patron de la banque centrale américaine "Jerome Powel pourrait donner des signaux sur la réduction des achats de dette" mais, souligne le spécialiste, "les investisseurs ne savent pas si Powell va réellement annoncer un changement de cap".

Les attentes restent fortes chez les opérateurs de marché qui souhaiteraient des clarifications pour anticiper au mieux les modalités d'un processus de normalisation de la politique monétaire de la première économie mondiale.

Selon le compte-rendu du comité de politique monétaire de la Fed publié la semaine dernière, l'idée d'une réduction du soutien monétaire dès cette année gagne du terrain, même si les membres du comité sont divisés sur le moment à choisir.

Mais face aux risques sanitaires qui pèsent sur l'économie, déjà confrontée à des problèmes d'approvisionnement dans plusieurs secteurs, certains investisseurs estiment maintenant que l'institution pourrait rester encore accommodante quelque temps.

D'autant que la question de l'efficacité des vaccins continue de les tourmenter : selon une étude britannique publiée mercredi, la protection contre le coronavirus donnée par les vaccins de Pfizer/BioNtech et d'Oxford/AstraZeneca diminue notablement au bout de six mois.

Sur le marché de la dette souveraine, les taux se tendaient : celui de la dette américaine à 10 ans montait à 1,33% et l'équivalent allemand, faisant référence en zone euro, progressait de 4 points de base à -0,42%.

Les bancaires, gagnantes du jour ___

Les valeurs financières se sont réjouies de la remontée des rendements des emprunts souverains: Deutsche Bank a progressé de 1,62% à 10,82 euros à Francfort et Unicredit s'est adjugé 3,14% à 10,78 euros à Milan. A Paris, Société Générale s'est appréciée de 2,44% à 26,85 euros, lui permettant de se hisser en tête de l'indice. BNP Paribas est montée de 2,04% à 54,15 euros et Crédit Agricole de 1,38% à 12,20 euros.

Just Eat Takeaway embauche ___

Le groupe de livraison de repas Just Eat Takeaway va embaucher 1.500 personnes dans le nord-est de l'Angleterre, sur 12 mois, des emplois de services aux clients qui étaient auparavant pourvus en Inde et Bulgarie. Le titre prenait 0,66% à 6.985 pence.

Magasins mitigés ___

A Wall Street, la chaîne de magasins d'équipements sportifs Dick's Sporting Goods bondissait de 15,7% à 132,40 dollars après avoir annoncé des résultats record au 2e trimestre.

En revanche, celle des grands magasins Nordstrom, dont les résultats sont restés en deçà de leur niveau d'avant la pandémie, était sanctionnée, chutant de 16,6% à 31,51 dollars.

Le pétrole remonte ___

Les prix du pétrole reprenaient leur ascension : les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont fortement diminué la semaine dernière, sensiblement plus que ce qu'attendaient les analystes, de même que les stocks d'essence, selon le rapport hebdomadaire publié mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Vers 16H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre prenait 1,01% à 71,77 dollars à Londres par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour septembre gagnait 0,64% à 67,99 dollars.

L'euro se stabilisait par rapport au billet vert, à 1,1761 dollar.

Le bitcoin avançait de 0,82% à 48.745 dollars, après avoir atteint lundi 50.512 dollars, un plus haut depuis mi-mai.

afp/rp