Les marchés boursiers dans le rouge, le pétrole stoppe son envolée

Paris (awp/afp) - Les Bourses occidentales étaient à nouveau dans le rouge jeudi, accusant le coup après une statistique économique décevante aux Etats-Unis, et alors que la nervosité des marchés est exacerbée par le conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Après un début de séance sans grand mouvement, les places européennes ont à nouveau terminé en fort repli. Paris a cédé 1,84% à 6.378,37 points, au plus bas depuis 6 mois, Londres a perdu 2,57% et Francfort 2,16%. Madrid a même chuté de 3,72%. A Zurich, le SMI a terminé en recul de 1,65%.

Wall Street, qui avait ouvert en hausse, était également en recul. Le Dow Jones perdait 0,18%, l'indice élargi S&P 500 0,37%, le Nasdaq 1,14% vers 17H25.

La publication de statistiques économiques aux Etats-Unis décevantes a fait basculer les marchés actions dans le rouge. La croissance de l'activité dans les services a en effet ralenti en février, alors que les analystes tablaient au contraire sur une accélération.

Pour Raphaël Thuin, c'est "peut-être que le marché est en train de regarder un peu plus loin que la Russie, et commence à réfléchir à l'après-crise".

Au-delà des inquiétudes concernant les conséquences du conflit en Ukraine, à plus long terme la thématique de la "stagflation", un contexte de stagnation économique et de forte inflation, va revenir parmi les préoccupations des investisseurs selon Raphaël Thuin, et va orienter les politiques monétaires.

Au huitième jour de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes, après avoir pris leur première grande ville, intensifient leur pilonnage sur d'autres villes, notamment le port stratégique de Marioupol, alors que de nouveaux pourparlers ont débuté peu avant 16H00.

"Bien qu'il y ait un certain espoir que les discussions entre les deux pays puissent aboutir à une avancée, il est difficile de voir comment un compromis pourrait être trouvé, ou même si la Russie est intéressée par un tel compromis", commente Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Le conflit a provoqué une envolée des matières premières. Jeudi matin le baril de WTI américain a dépassé les 115 dollars, du jamais-vu depuis 2008, alors que le baril de Brent a frôlé les 120 dollars. Mais en fin de journée, les prix du pétrole et du gaz connaissaient enfin une accalmie.

Sur le marché obligataire, les taux se stabilisaient, le rendement de la dette américaine à 10 ans s'établissait à 1,849%.

Légère accalmie sur les matières premières ___

Le prix du baril de Brent de mer du Nord pour livraison mai grappillait 0,33% à 113,32 dollars le baril, et le WTI américain à échéance avril était stable à 110,68 dollars vers 17H20 GMT, loin de leur pic du matin.

Le gaz naturel en Europe était stable (+0,32% à 113 euros le mégawattheure) sur le marché européen néerlandais, qui fait référence, après avoir battu un nouveau record à près de 200 euros vers 08H30 GMT.

Les valeurs pétrolières européennes ont été pénalisées par ce retournement. TotalEnergies a perdu 3,75%, Shell 5,73% et BP 4,26%. A New York Chevron prenait 1,02%.

A Londres, Polymetal International a chuté de 42,13% et Evraz de 11,50%. Les deux entreprises minières fortement exposées à la Russie, qui ont vu leur capitalisation boursière fondre depuis une semaine, quitteront le 21 mars le FTSE 100, l'indice principal de la place londonienne.

Lufthansa incertain ___

La compagnie aérienne allemande Lufthansa, qui a insisté lors de la présentation de ses résultats sur le fait que la guerre en Ukraine était source de "grande incertitude", a reculé de 8,18%.

Perte abyssale chez Tim ___

Le titre de l'opérateur italien Telecom Italia (Tim) a plongé de 13,99% à 0,30 euro à la Bourse de Milan, au lendemain de la publication de ses résultats 2021 qui ont fait apparaître une perte abyssale. Le conseil d'administration de TIM a de plus approuvé la scission entre le réseau de téléphonie fixe et les activités de services.

Du côté des devises ___

L'euro restait faible face au dollar, à 1,1051 dollar (-0,62%), un plus bas depuis mai 2020. Il a aussi touché jeudi face à la livre un plus bas depuis juin 2016 et le vote du Brexit, à 82,75 pence.

La devise russe perdait à nouveau 4,5% face au dollar.

Le bitcoin cédait du terrain (-3,84%) après un bond durant les jours précédents à 42.380 dollars.

afp/rp