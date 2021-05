Les marchés boursiers en forte baisse en raison de craintes inflationnistes

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes creusaient leurs pertes mardi midi et s'affichaient en forte baisse, en raison d'un regain des craintes des investisseurs concernant l'inflation, alors que Wall Street devrait ouvrir sur un repli plus modéré.

Vers 13h15, Paris cédait 2,04%, Londres reculait de 2,17%, Francfort lâchait 2,34%, et Milan perdait 1,94%.

Wall Street s'orientait également vers une ouverture en baisse après son recul de la veille, mais moins important que les variations observées en Europe. D'après les contrats à terme sur les principaux indices américains, le Dow Jones perdait 0,46%, le S&P 500 se repliait de 0,75% et le Nasdaq chutait de 1,32%.

Plus tôt, l'Asie a également fini dans le rouge, notamment Tokyo qui a connu mardi sa pire séance depuis fin février, perdant 3,08%.

Avec les fortes hausses des prix des matières premières, les inquiétudes concernant l'inflation ressurgissent dans l'esprit des investisseurs.

Ces inquiétudes se sont amplifiées après la publication de l'indice des prix à la production en Chine, en hausse en avril et à son niveau le plus élevé en près de quatre ans.

"On pense qu'à long terme, l'inflation n'est pas forcément un grand risque mais il se peut que la phase transitoire soit un peu plus longue qu'attendu par le marché", estime Antoine Lesné, responsable de la stratégie et de la recherche chez SPDR.

Il anticipe que les marchés vont rester "relativement volatils pour le trimestre en cours et dans tous les cas le début de l'été".

De son côté, l'indice des prix à la consommation chinois, principale jauge de l'inflation, est en hausse de 0,9% sur un an en avril, contre 0,4% un mois plus tôt. Les analystes tablaient sur une hausse de 1%.

Ces chiffres sont néanmoins de mauvais augure avant la publication, mercredi, de l'indice des prix à la consommation américain, un indicateur qui sera particulièrement scruté par les investisseurs.

Un emballement de l'inflation pourrait pousser la banque centrale américaine, la Fed, à revoir sa politique monétaire actuellement très accommodante, et à décider de limiter son soutien à l'économie en réduisant ses achats d'actifs, voire en augmentant son taux directeur.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt européens à 10 ans s'appréciaient de 3 à 4 points de base, alors que celui des Etats-Unis restait stable à 1,60%.

Toujours du côté des indicateurs, le moral des investisseurs allemands est reparti à la hausse en mai, atteignant "son plus haut niveau depuis février 2000".

Les ventes de voitures particulières en Chine ont bondi en avril de 12,4% par rapport à la même époque de l'an dernier, où la pandémie plombait le marché.

Les matières premières repartent à la baisse

La flambée des cours des matières premières avait fait fortement progresser les valeurs liées aux matières premières lundi. Mais mardi, les minières et les pétrolières perdaient leurs gains de la veille.

A Paris, ArcelorMittal chutait de 3,47% à 26,67 euros, Aperam reculait de 2,64% à 46,09 euros et CGG perdait 3,87% à 0,99 euro.

Du côté des pétrolières, Total lâchait 1,55% à 38,73 euros, Vallourec 5,39% à 30,62 euros et TechnipFMC 4,59% à 6,69 euros.

A Londres, les minières Rio Tinto (-2,46% à 6.495,00 pence) et BHP (-2,13% à 2325,00 pence) reculaient. Les pétrolières suivaient la même tendance avec Royal Dutch Shell en repli de 2,48% à 1330,00 pence et BP qui lâchait 2,15% à 309,00 pence.

Le pétrole en baisse, l'euro et le bitcoin stables

Les cours du brut reculaient mardi, la situation tendant à se normaliser aux Etats-Unis après l'annonce de la reprise des opérations "d'ici la fin de la semaine" de l'opérateur d'oléoducs Colonial Pipeline.

Vers 11H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet perdait 0,61% à 67,90 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin reculait de 0,88% à 64,35 dollars.

Dans le même temps, l'euro progressait de 0,22% face au billet vert, à 1,2161 dollar.

Le bitcoin remontait (+1,22%) à 55'962 dollars.

afp/jh