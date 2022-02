Les marchés boursiers grimpent, dans un contexte de volatilité toujours accrue

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers avançaient mercredi sur fond de détente des taux souverains en attendant les prix de la consommation américaine de janvier, des chiffres qui pourraient influencer le rythme de la normalisation de la politique monétaire.

La Bourse de New York confirmait son rebond de la veille: le Dow Jones prenait 0,80%, le S&P 500 1,09% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, était galvanisé par la redescente des taux obligataires et grimpait de 1,27% vers 15H05 GMT.

En Europe aussi, les indice progressaient partout nettement : Paris gagnait 1,53%, Francfort 1,68%, Milan 2,40% et Londres 0,97%. A Zurich, le SMI grimpait de 1,95%.

La volatilité a fait son retour depuis deux semaines sur les marchés, alimentée par la crise ukrainienne et l'approche d'un resserrement monétaire des banques centrales, après des années de politique accommodante.

Craig Erlam, analyste d'Oanda, a du mal à déterminer ce qui tire les marchés, il peut s'agir des "résultats d'entreprises qui améliorent l'humeur ou du ton apaisant des banques centrales qui tentent désespérément de gérer les attentes".

Les investisseurs attendent la publication jeudi des prix à la consommation de janvier aux États-Unis pour déterminer à quel rythme la Réserve fédérale américaine (Fed) va réduire son soutien à l'économie afin de ralentir l'inflation.

L'inflation pourrait grimper à 7,3% en janvier selon les analystes interrogés par Bloomberg et pour la contrer, la Fed entend opérer une série de relèvement de ses taux directeurs, la première en mars. Et la Banque centrale européenne n'exclut plus de monter ses taux en 2022.

Le président de la Bundesbank a déclaré mercredi s'attendre à une inflation "nettement supérieure à 4%" cette année en Allemagne, appelant la BCE à une "normalisation de la politique monétaire" si la situation ne s'améliore pas "d'ici mars".

Ces perspectives monétaires ont entraîné une forte remontée des rendements des dettes souveraines. Mais le marché de la dette se détendait mercredi, les taux des dettes allemande et américaine reculant de quatre points de base pour chacune par rapport à la clôture de la veille. De quoi réjouir le secteur technologique qui portait les indices.

Un espoir de désescalade en Ukraine contribuait aussi à l'humeur du marché, Kiev et Moscou évoquant des signaux positifs après les efforts diplomatiques européens.

L'automobile en pole position ___

Le numéro un mondial Toyota a fini en progression de 0,93%, après la publication de ses résultats trimestriels. Son concurrent Nissan, qui avait relevé la veille ses prévisions de bénéfices annuels, a vu son titre bondir de 5,66%.

Cet élan donnait un coup d'accélérateur à l'ensemble du secteur : General Motors prenait 3,37%, Porsche SE 8,78%, Stellantis 3,41% et Renault 3,39% vers 15H00 GMT.

Les constructeurs allemands étaient particulièrement en forme, Volkswagen gagnant 6,93%, BMW 4,09% et Mercedes-Benz 4,20%. La production et le marché automobiles allemands devraient rebondir en 2022 après avoir atteint des niveaux historiquement bas.

Le voyage britannique s'envole ___

Les valeurs du voyage décollaient à la Bourse de Londres mercredi, dans la foulée de commentaires optimistes de grands noms du tourisme sur un retour des réservations à leur niveau prépandémie.

TUI caracolait en tête du FTSE-100 avec un bond de 8,57%, suivi de près par la compagnie aérienne britannique Easyjet (+4,68%) et sa rivale IAG (maison mère de British Airways et Iberia, +4,28%).

À Paris, Air France-KLM grimpait de 2,90% et à Francfort Lufthansa gagnait 2,64%.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les cours du pétrole progressaient avant la publication des données hebdomadaires sur les réserves américaines et alors que les négociations sur le nucléaire iranien se poursuivent.

Vers 14H55 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril montait de 0,64% à 91,36 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars prenait 0,30% à 89,64 dollars.

L'euro grappillait 0,13% face au billet vert (à 1,1430 dollar).

Le bitcoin cédait 0,27% à 44.130 dollars.

afp/rp