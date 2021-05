Les marchés boursiers prudents, le bitcoin ébranlé

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers faisaient preuve de prudence lundi en attendant des pistes sur les réponses à apporter face au sursaut de l'inflation, tandis que le bitcoin était à nouveau secoué par des propos du patron de Tesla.

Vers 08H50 GMT, l'Europe se montrait timorée : Paris cédait 0,13%, Londres perdait 0,30%, Francfort était stable (-0,01%) tandis que Milan progressait de 0,37%.

L'Asie a fini désorientée : Tokyo a reculé de 0,92% mais Hong Kong (+0,6%) et Shanghai (+0,8%) ont légèrement progressé malgré la publication d'une statistique chinoise en-dessous des attentes.

Durant la première moitié de la semaine passée, les marchés boursiers s'étaient inquiétés de l'accélération de l'inflation avant de se redresser, alors que les grandes économies sont en phase de réouverture.

"Après une semaine de turbulences, les investisseurs se retiennent", constate Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

A ce stade, les banquiers centraux martèlent que la hausse des prix n'est que temporaire et n'appelle pas de réduction du soutien à l'économie en place depuis plus d'un an de pandémie.

A quel moment le sursaut de l'inflation deviendra problématique, c'est la question que se posent les opérateurs de marché.

Dans ce contexte, le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine qui sera publié mercredi sera au centre de l'attention.

Avant cela, les investisseurs suivront l'intervention du vice-président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Richard Clarida et celle du président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic dans l'après-midi.

"Il ne faudrait pas que la reprise économique soit plus molle que prévu avec une inflation plus forte que prévu en parallèle", prévient Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

Mais les statistiques du jour des ventes de détail qui n'ont pas augmenté aussi vite que prévu en avril en Chine, soulèvent des inquiétudes sur la reprise de la deuxième économie mondiale.

"Le débat entre le camp de ceux qui croient à la surchauffe et à des tensions inflationnistes qui pourraient s'avérer durables et ceux qui pensent qu'après une période de rebond fort de l'économie tout deviendra comme avant, notamment avec une inflation très modérée, ne sera élucidé que dans les trimestres à venir", avance Sebastian Paris Horvitz, stratégiste chez LBPAM.

Ryanair optimiste

Le titre progressait de 0,95% à 17,07 euros. La compagnie irlandaise a enregistré une perte record de l'ordre du milliard d'euros lors de son exercice décalé 2020 en raison d'un effondrement du trafic combiné à de mauvais paris sur le prix du kérosène, mais se dit optimiste sur la reprise.

GlaxoSmithKline et Sanofi en bonne voie

Le laboratoire britannique et son partenaire français Sanofi ont publié lundi des résultats positifs d'un essai clinique sur leur candidat-vaccin contre le Covid-19, après un revers qui avait occasionné plusieurs mois de retard. Le titre GlaxoSmithKline perdait 0,12% à 1368,80 pence tandis que celui de Sanofi gagnait 0,28% à 86,96 euros.

Bayer pâtit de Monsanto

Le titre baissait de 2,10% à 55,86 euros. Une cour d'appel de Californie a confirmé vendredi la condamnation de Monsanto, racheté par le groupe allemand Bayer, dans le procès intenté par un retraité malade d'un cancer qu'il attribuait à l'utilisation du désherbant Roundup.

Le bitcoin à nouveau secoué par Musk

Le bitcoin est tombé brièvement à 42.185 dollars, son plus bas depuis février, après que le patron de Tesla Elon Musk a attisé des spéculations pendant le week-end sur la vente possible ou déjà en cours des avoirs en bitcoin de son groupe.

Elon Musk a ensuite renversé la tendance, en tweetant lundi: "Pour lever toute spéculation, Tesla n'a pas vendu le moindre bitcoin."

Vers 08H30 GMT, la plus célèbre cryptomonnaie remontait autour des 45'090 dollars (+2,23%) mais elle s'échangeait à plus de 50'000 dollars vendredi.

L'euro était stable (-0,02%) face au billet vert, à 1,2140 dollar.

Le pétrole poursuit sa remontée

Vers 08H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet prenait 0,25% à 68,86 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin s'adjugeait 0,21% à 65,50 dollars.

