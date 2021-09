Les marchés boursiers ralentissent, l'Europe à contre-courant

Paris (awp/afp) - Wall Street s'annonçait en petite baisse à l'ouverture, après une clôture dans le rouge des marchés asiatiques, tandis que les Bourses européennes naviguent à contre-sens affichant de solides progressions.

Après une clôture en hausse mercredi de la Bourse de New York, les contrats à terme sur les principaux indices perdaient entre 0,03% pour le Dow Jones et 0,26% pour le Nasdaq, vers 11H35 GMT.

En Europe, Paris prenait 1,09%, Londres 0,41%, Francfort 0,56% et Milan 1,19%.

En Asie, les marchés ont reculé face aux inquiétudes concernant les répercussions d'une faillite du géant de l'immobilier chinois Evergrande. La consultation publique du gouvernement de Macao visant à un plus grand contrôle politique sur l'industrie du jeu et les mauvaises statistiques concernant l'économie chinoises publiées mercredi s'ajoutent au pessimisme ambiant.

"Les acteurs du marché deviennent de plus en plus prudents et réagissent aux évènements en Chine et à l'évolution de la conjoncture aux Etats-Unis avec davantage de prises de bénéfices", estime Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

"Les données américaines sont à nouveau au centre de l'attention et devraient déclencher des réactions sur les marchés actions", prévoit-il.

Ce jeudi, sont effectivement attendus aux Etats-Unis des statistiques sur les ventes au détail en août, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et l'indice manufacturier de la région de Philadelphie.

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, les ventes au détail "pourraient révéler une baisse mensuelle de 0,8% en août. Mais des données faibles ne devraient guère saper le moral, après un apaisement des craintes" liées à la réduction du soutien de la Réserve fédérale américaine (Fed), permis par "les chiffres de l'inflation américaine de mardi", ressortis moins élevés qu'attendu.

Une autre source d'inquiétude pourrait être la nette hausse des prix de l'énergie, notamment en France et au Royaume-Uni, mais aussi dans le reste du monde, essentiellement en raison de la reprise économique post-Covid.

Dans le domaine géopolitique, les Etats-Unis, qui cherchent à renforcer tous azimuts leurs alliances face à la Chine, ont annoncé mercredi avec l'Australie et le Royaume-Uni un vaste partenariat de sécurité dans la zone indo-pacifique.

Cette annonce spectaculaire a été fustigée par la France, qui voit torpillé un gigantesque contrat de fourniture de sous-marins conventionnels à l'Australie. Et la Chine a dénoncé la vente "extrêmement irresponsable" de sous-marins américains à propulsion nucléaire à l'Australie.

Un discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, devant l'école de commerce française HEC, complète l'agenda.

Vivendi veut croquer Lagardère ___

L'action Lagardère s'envolait de 19,24% à 23,24 euros, au lendemain d'une annonce du géant des médias Vivendi, qui compte lancer une OPA sur le groupe Lagardère, en plus du rachat des parts (18%) du fonds Amber Capital.

Vivendi était de son côté stable (+0,16%) à 31,76 euros.

Thales peu inquiet ___

Thales (+0,88% à 82,60 euros) a confirmé ses objectifs financiers en dépit de la rupture par l'Australie du contrat pour la fourniture par la France de 12 sous-marins dans lequel l'électronicien de défense était impliqué.

Conséquence d'un vaste partenariat de sécurité scellé entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Canberra a annoncé rompre le contrat-cadre de 31 milliards d'euros qui liait l'Australie au français Naval Group, dont Thales est actionnaire à hauteur de 35%.

Marks & SPENCER FERME BOUTIQUE ___

La chaîne britannique Marks and Spencer a annoncé la fermeture de 11 magasins en France "au cours des prochains mois", soit plus de la moitié de ses 20 sites dans le pays, en raison de problèmes d'approvisionnement liés au Brexit. Le titre perdait 1,50% à 183,55 pence.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre était en légère baisse (-0,27%) à 75,26 dollars à Londres vers 11H30 GMT.

A New York, le baril américain de WTI pour octobre se repliait également de 0,21% à 72,46 dollars.

L'euro perdait 0,42% face au billet vert à 1,1766 dollar.

Le bitcoin prenait 0,12% à 48.000 dollars.

afp/rp