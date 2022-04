Les marchés circonspects entre résultats d'entreprises et données économiques

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales progressaient jeudi, concentrées sur les résultats d'entreprises notamment celles du secteur technologique, mais prudentes après des statistiques économiques moroses.

La Bourse de New York a ouvert en hausse et vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,41%, le S&P 500 0,75% et le Nasdaq 0,76%, freinés par une contraction du PIB.

Les places européennes restaient dynamiques, mais ralentissaient par rapport à la première partie de séance: Paris montait de 0,36%, Francfort de 0,92%, toutes deux ayant dépassé la barre des 2% un peu plus tôt, Londres de 1,06% et Milan de 1,53%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé en nette hausse de 1,75%, rassurée par le ton toujours ultra-accommodant de la Banque centrale japonaise.

Mais l'absence de durcissement monétaire faisait au contraire souffrir la monnaie japonaise, qui passait au-dessus du cap des 130 yens pour un dollar pour la première fois depuis avril 2002 (+1,79% à 130,73 yens vers 13H55 GMT).

L'humeur des investisseurs a été rehaussée avec les résultats de Meta. Le groupe de réseaux sociaux a gagné des utilisateurs et réalisé des bénéfices trimestriels meilleurs qu'attendu par le marché. La maison mère de Facebook et Instagram prenait 15,68%.

A l'inverse, le chiffre d'affaires de Twitter déçoit, mais son action n'en était pas pénalisée (+1,24%), les opérateurs se concentrant sur la forte croissance du nombre d'abonnés, avec dans un coin de tête l'offre de rachat d'Elon Musk.

L'action du géant Qualcomm profitait aussi de la publication de ses résultats et bondissait de 6,79%.

Les valeurs technologiques progressaient aussi en Europe, comme Capgemini (+3,32%) à Paris ou les entreprises dans les semi-conducteurs ASML (+2,84%), Nvidia (+3,84%) et Soitec (+6,44%).

D'autres publications sont attendues après la fermeture de la Bourse de New York, notamment Apple et Amazon.

Ces résultats faisaient passer les dernières statistiques économiques au second plan des préoccupations des investisseurs. Le contexte est pourtant morose, entre inflation au plus fort depuis des décennies dans les pays occidentaux et perspectives de croissances diminuées.

Le Produit intérieur brut américain s'est contracté de 1,4% au premier trimestre, dans un contexte de forte inflation exacerbée par la guerre en Ukraine et des problèmes persistants sur les chaînes d'approvisionnement, tandis que les analystes tablaient sur une croissance de 1,1%.

En zone euro, le vice-président de la Banque centrale européenne a estimé que l'inflation est "très proche du pic" et devrait décélérer au second semestre. En Allemagne la hausse des prix s'est encore légèrement accélérée en avril, à 7,4%, un nouveau record, selon les chiffres provisoires.

"Les prix mondiaux devraient rester sous pression pour de multiples raisons", tempère Vincent Manuel, directeur des investissements de Indosuez Wealth Management, citant les confinements en Chine, des augmentations de salaires et le caractère plus durable de la hausse des prix alimentaires.

Ce contexte pèse sur l'euro, qui reculait encore par rapport au dollar, après avoir déjà atteint son plus bas niveau en cinq ans jeudi. Il s'établissait à 1,0505 dollars (-0,49%) vers 13H50 GMT.

Les taux d'intérêt souverains remontaient légèrement sur le marché obligataire, revenant au niveau de la fin de semaine dernière.

Standard Chartered surprend

La banque britannique Standard Chartered, dont les activités sont essentiellement en Asie, s'envolait de plus de 13,53%, après avoir annoncé une meilleure performance qu'attendu par les investisseurs pour le premier trimestre et revu à la hausse ses perspectives.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les prix du pétrole oscillaient entre le rouge et le vert, plafonnés par les inquiétudes quant à la chute de la demande chinoise due aux confinements, mais toujours stimulés par la guerre en Ukraine et les éventuelles ruptures d'approvisionnement en hydrocarbures russes.

Le baril de WTI pour livraison juin était quasi stable (-0,03%) à 102,11 dollars, tout comme le Brent à même échéance qui valait 105,29 dollars vers 13H50 GMT.

Le bitcoin était stable à 39'170 dollars.

afp/jh