Les marchés digèrent prudemment les chiffres décevants de l'emploi américain

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers restaient prudents vendredi, après la publication des chiffres des créations d'emplois aux Etats-Unis, ressortis bien en-dessous des attentes, sans toutefois remettre en cause la réduction du soutien des banques centrales.

Wall Street évoluait en petite hausse vers 14H20 GMT, le Dow Jones prenait 0,02%, et le S&P 500 0,14%.

L'Europe était plus divisée. Londres prenait 0,30% et Milan 0,37%, tandis que Paris reculait de 0,40% et Francfort de 0,21%. A Zurich, le SMI cédait 0,20%.

Aux Etats-Unis, 194.000 emplois ont été créés en septembre, alors que les analystes en attendaient 450.000.

Des chiffres décevants et nettement inférieurs aux 366.000 créations d'emplois du mois d'août.

"Si les chiffres du jour sont en-dessous des attentes, ils ne sont pas à même de remettre en cause l'annonce du tapering (baisse des rachats d'actifs) en novembre" par la Réserve fédérale américaine (Fed), estime John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Notamment parce que ces données reflètent la situation en début de mois, soit au moment du pic lié au variant Delta, les données ayant été recueillies au cours de la semaine du 12 septembre.

De plus, le taux de chômage a reculé de 0,4 point, à 4,8%, celui-ci prenant en compte les créations d'emplois du mois d'août qui ont été révisées à la hausse.

Pour autant, il manque toujours cinq millions d'emplois par rapport à la situation qui prévalait avant la pandémie, lorsque le marché du travail était au meilleur de sa forme.

John Plassard suppose que les membres du comité monétaire de la Fed "auraient été plus +sereins+ avec un rapport de l'emploi plus probant" et estime qu'une "première hausse des taux d'intérêt en 2022 pourrait cependant être remise en question par plusieurs membres".

La Fed va toutefois devoir composer avec la hausse des anticipations d'inflation à moyen terme, alimentées par les prix des matières premières et de l'énergie, tandis que le tableau conjoncturel s'assombrit face à des problèmes d'approvisionnement.

Dans ce contexte, les rendements obligataires se tendaient légèrement. Le taux américain à maturité dix ans évoluait à 1,60%, contre 1,57% à la clôture de jeudi.

De son côté, la Banque d'Angleterre a estimé que les investisseurs ont accru leurs prises de risques dans un contexte de taux bas et avec des perspectives économiques meilleures en 2021, ce qui les rend vulnérables à une possible "correction brusque".

La tech freinée par l'obligataire ___

La tension sur les taux pénalisait les valeurs technologiques déjà peu rassurées par l'annonce du gouverneur de la banque centrale chinoise de durcir la réglementation des paiements en ligne.

A Paris, STMicroelectronics (-2,18% à 36,07 euros), Dassault Systèmes (-1,88% à 44,01 euros) et Capgemini (-1,73% à 176,15 euros) fermaient la marche. A Francfort, le TecDax, qui regroupe les entreprises technologiques de l'indice, cédait seulement 0,21% 3.605 points.

Outre-Atlantique, les mastodontes technologiques de la cote new-yorkaise n'étaient pas particulièrement touchés et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, évoluait proche de l'équilibre (+0,10%).

Tata achète Air India ___

Le gouvernement indien a accepté de vendre la compagnie Air India, fortement endettée, au conglomérat Tata (+1,38% à 26,11 dollars) pour 180 milliards de roupies (2,4 milliards de dollars), a annoncé vendredi le ministère des Finances.

Le pétrole progresse encore ___

Les cours du pétrole rejoignaient à nouveau leurs plus hauts en plusieurs années, atteints en début de semaine, alors que les prix du gaz se stabilisaient dans un marché de l'énergie volatil, entre demande en plein envol et production limitée.

Vers 14H15 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre gagnait 1,66% par rapport à la clôture de jeudi, à 83,31 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de novembre prenait 2,17% à 80,02 dollars, atteignant un niveau plus vu depuis 2014.

L'euro montait de 0,11% par rapport au billet vert à 1,1570 dollar.

Le bitcoin se stabilisait (+0,37%) à 54.385 dollars.

afp/rp