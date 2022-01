Les marchés en repli, Wall Street limite les pertes

New York (awp/afp) - Les marchés boursiers ont continué d faire grise mine lundi, même si Wall Street a limité ses pertes, dans la tendance des craintes sur des restrictions monétaires plus prononcées pour lutter contre l'inflation.

À la Bourse de New York, le Nasdaq, plus sensible à l'évolution des taux obligataires, a plongé jusqu'à près de 3% avant de rattraper le terrain perdu à l'arrachée (+0,05%). Le S&P 500 a lâché 0,14% et le Dow Jones 0,45%.

Les places européennes ont aussi nettement reculé, à Francfort (-1,13%), Paris (-1,44%) et Londres (-0,53%). A Zurich, le SMI a abandonné 1,57%.

Sur le marché obligataire, la tendance entamée après la publication du compte-rendu de la politique de la Réserve fédérale américaine se poursuivait également.

Le rendement de l'emprunt souverain américain à dix ans, un indicateur des taux d'intérêt futurs, est brièvement revenu à un niveau pré-Covid, à 1,80%. Vers 20H45 GMT, il s'était assagi à 1,75%.

"La hausse de l'inflation, le changement de politique monétaire et les difficultés d'approvisionnement persistantes ne donnent pas envie d'acheter", a résumé Jochen Stanzl, pour CMC Market.

Mercredi, les investisseurs ont appris que les membres de la Fed envisageaient d'effectuer quatre hausses de taux directeurs - aujourd'hui à un niveau historiquement faible - au lieu de trois.

L'institution pourrait aussi réduire son bilan, c'est-à-dire commencer à vendre une partie des actifs qu'elle a achetés depuis 18 mois pour soutenir les cours face à la crise sanitaire.

Le changement de ton de la Fed est contraint par l'inflation, qui a atteint son apogée depuis près de quatre décennies aux États-Unis en novembre.

Mardi, le patron de la Fed Jerome Powell intervient devant le Sénat pour une audition de confirmation où il pourrait parler de l'inflation, ce qui a "inquiété" les marchés lundi.

Puis en milieu de semaine, les marchés guetteront les nouveaux chiffres de l'inflation américaine pour décembre.

En zone euro, le taux d'inflation a atteint son plus haut niveau en 25 ans en décembre, à 5% sur un an, provoquant aussi un raidissement de la Banque centrale européenne (BCE).

GTA casse sa tirelire pour FarmVille ___

L'éditeur américain de jeux vidéo Take-Two Interactive, derrière la franchise GTA, a annoncé lundi avoir trouvé un accord pour acquérir le développeur Zynga, icône des jeux mobiles, moyennant 12,7 milliards de dollars.

Take-Town a perdu 13,13% à 142,99 dollars quand le développeur, qui avait perdu la moitié de sa valeur en 2021, s'est envolé de 40,67% ) 8,44 dollars.

A Paris, Ubisoft a aussi pris 4,45% à 42,76 euros dans le sillage de cette annonce.

L'action hautement volatile de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop a lâché 6,73% à 131,15 dollars après avoir fortement grimpé vendredi dans le sillage de l'annonce de partenariats dans les actifs numériques et cryptomonnaies.

L'aérien plane toujours ___

Moins pénalisés par la hausse des taux, et regardant surtout les perspectives de réouverture de l'économie mondiale après la vague Omicron, les compagnies aériennes ont fait preuve d'optimisme: Easyjet a grimpé de 1,93% à 633, 80 pence tandis qu'IAG, maison mère de British Airways et Iberia, a gagné 1,07% à 162,74 pence. En Allemagne, Lufthansa a gagné 2,86% à 7,27 euros.

Le groupe de technologies et de défense français Thales a pris 1,63% à 78,78 euros après un contrat avec l'armée de l'Air française.

Le bitcoin touche un plus bas depuis fin septembre ___

Le bitcoin est brièvement passé sous 40.000 dollars lundi, un plus bas depuis fin septembre, pâtissant lors des premières séances de 2022 du manque d'appétit pour le risque des investisseurs. Vers 20H00 GMT, il remontait à 41.333 dollars (-2,32%).

L'euro lâchait 0,33% à 1,1323 dollar après sa nette hausse vendredi.

Les cours du pétrole se repliaient après une semaine de hausse, notamment liées aux contestations au Kazakhstan.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a perdu 1,07% à 80,87 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le même mois a reculé de 0,84% à 78,23 dollars.

afp/rp