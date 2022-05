Les marchés font les frais de l'inflation

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux faisaient marche arrière mardi, à nouveau fragilisés par les craintes liées à l'inflation et aux anticipations de durcissement monétaire des banques centrales.

Les indices européens reculaient de 1,59% à Paris, de 1,46% à Francfort et de 0,90% à Milan. Londres était en hausse (+0,30%), soutenue par les matières premières vers 13H45 GMT. A Zurich, le SMI cédait 0,96%.

La Bourse de New York démarrait en baisse mardi après un long week-end et son rebond de la semaine dernière: le Dow Jones lâchait 1,10%, le Nasdaq 0,25%.

"Les investisseurs boursiers européens ont été découragés par le récent rapport sur l'inflation en France et en Allemagne, où des poussées historiques ont été enregistrées, faisant écho à l'inquiétude mondiale sur la manière dont les banques centrales devraient agir pour maîtriser la pression exercée par la hausse des prix sans mettre la croissance économique en danger", observe Pierre Veyret, analyste à Activtrades.

Ils semblaient moins pessimistes la semaine dernière sur l'ampleur des hausses de taux à anticiper cette année, mais de nouvelles données sur l'inflation sont venues couper court à leur regain d'appétit pour le risque.

En conséquence, les rendements souverains reprenaient le chemin de la hausse.

Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en mai, à 8,1% sur un an, ce qui rend de plus en plus imparable la perspective de hausses des taux directeurs de la Banque centrale européenne pour faire ralentir la hausse des prix.

Jusqu'à maintenant, la BCE semble vouloir avancer à pas feutrés pour faire ralentir l'inflation, tandis que son homologue américaine (Fed) a estimé la semaine dernière que des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage, plus fortes que les habituels relèvements d'un quart de point, seraient "sans doute appropriées" dans les mois à venir.

La hausse des prix à la consommation a atteint chaque mois des niveaux record depuis novembre en zone euro. Aux États-Unis, une première baisse en mai a été constatée, selon l'indicateur PCE publié vendredi.

"Plus la décélération de l'inflation sera lente, plus elle créera le malaise, laissant craindre que la hausse toujours plus forte des taux d'intérêt finisse par provoquer une récession", estime William De Vijlder, chef économiste à BNP Paribas.

Signe des tensions au niveau des entreprises, la chaine de distribution britannique B&M plongeait de 12,9% après avoir averti qu'elle s'attendait à une baisse de ses résultats cette année en raison de la hausse des prix.

Le pétrole au plus haut depuis deux mois ___

Les prix du pétrole accentuaient leur hausse mardi jusqu'à des niveaux plus vus depuis les sommets atteints début mars, galvanisés par l'annonce de l'Union européenne d'un embargo progressif sur les importations de pétrole russe dans le cadre des sanctions prises à l'encontre de Moscou, après des semaines de négociations.

Or, la hausse des matières premières est un des moteurs de l'envolée de l'inflation depuis le début de l'année.

Le baril de Brent de la Mer du Nord atteignait 124,01 dollars (+1,92%), tandis que le baril de WTI bondissait de 3,60% à 119,22 dollars vers 13H40 GMT.

Les valeurs de l'énergie et notamment du pétrole s'en sortaient le mieux mardi, avec des hausses de 0,65% pour TotalEnergies à Paris, de 2,43% pour Repsol à Madrid, 0,89% pour Eni à Milan ou 1,22% pour BP à Londres.

Unilever bondit avec l'arrivée d'un fonds activiste ___

Le géant de l'agroalimentaire et de l'hygiène Unilever grimpait de 6,45% après la nomination du milliardaire américain Nelson Peltz au conseil d'administration et la confirmation de l'entrée au capital de son fonds activiste Trian.

Le suisse Firmenich veut fusionner avec le néerlandais DSM (+8,86%) pour créer un nouveau géant des parfums et arômes, produits nutritionnels et de santé, ont annoncé mardi les deux groupes.

Du côté des devises ___

L'euro reculait de 0,69% à 1,0705 dollar à 13H50 GMT.

Le bitcoin montait de 0,53% à 31.429 dollars.

afp/rp