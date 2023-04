New York (awp/afp) - Les marchés boursiers ont terminé sans direction claire mercredi, restant prudents face à la forte inflation qui persiste au Royaume-Uni, des taux d'intérêt élevés et des résultats d'entreprises assez mitigés.

Wall Street a ainsi fait du surplace pour la troisième journée d'affilée: le Dow Jones a reculé de 0,23%, le S&P 500 a stagné (-0,01%) et le Nasdaq grappillé 0,03%.

En Europe, les places financières ont terminé en ordre dispersé: Paris a pris 0,21%, Francfort 0,08% mais Londres a reculé de 0,13%. A Zurich, le SMI a gagné 0,06%.

L'inflation a légèrement ralenti en mars au Royaume-Uni mais reste au-dessus de 10%, tirée par les factures alimentaires.

La publication "a causé une onde de choc car elle est sensiblement plus forte qu'attendu, presque un point de pourcentage supérieur à la prévision de la Banque d'Angleterre donnée en février. La baisse de janvier semble une illusion pour ceux qui attendent un ralentissement plus brusque de l'inflation", commente Stephen Innes, de Spi AM.

Conséquence de cette publication, les taux des emprunts d'État britanniques augmentaient sensiblement: celui à dix ans montait à 3,84% contre 3,75% la veille et celui à échéance deux ans s'établissait à 3,80% contre 3,68% mardi soir.

Aux Etats-Unis, les taux sont aussi remontés, avant de stabiliser, le taux d'intérêt de l'emprunt 10 ans restant autour de 3,58% vers 20H50 GMT.

La Banque d'Angleterre ne devrait pas être la seule à relever ses taux le mois prochain puisque, selon le consensus, la Réserve fédérale américaine comme la Banque centrale européenne (BCE) devraient en faire autant pour continuer leur combat contre l'inflation.

La hausse des prix, à laquelle s'attaquent les banques centrales depuis plus d'un an, reste une préoccupation dans l'alimentation et les services même si l'inflation globale est en train de décélérer aux États-Unis et en zone euro.

Netflix veut se diversifier ___

Netflix a entrepris de convaincre le marché que sa transition vers des abonnements plus variés et plus finement calibrés serait porteuse sur le long terme. La plateforme a gagné moins d'abonnés qu'attendu par le marché et l'action a reculé de 3,17%.

Tesla sanctionné pour ses baisses de prix ___

Tesla qui a chuté de 2,02% à 180,59% du fait d'une nouvelle baisse des prix de ses véhicules électriques, se dégradait encore de 4,07%% dans les échanges électroniques. vers 20H50 GMT.

Après la clôture, le groupe d'Elon Musk a publié un recul de son bénéfice de 24% au premier trimestre même si son chiffre d'affaires a grimpé d'autant.

United Airlines voit un bel horizon ___

La compagnie aérienne américaine United Airlines a perdu 194 millions de dollars au premier trimestre, soit près de dix fois moins que l'année passée, mais mise pour la suite sur une forte demande pour les billets d'avion. Les investisseurs semblaient rassurés et le titre s'est envolé de 7,50%.

Du côté des devises et du pétrole ___

La livre gagnait 0,10% face au dollar (à 1,2436 dollar) vers 20H25 GMT.

le yen a dérapé au plus bas depuis six mois face à l'euro à 147,59 yens pour un euro (-0,29%).

Les cours du pétrole ont poursuivi leur recul, alors que les craintes d'une nouvelle hausse des taux directeurs aux États-Unis, qui pourrait peser sur la demande de brut, éclipsent la reprise économique chinoise.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a cédé 1,94%, pour clôturer à 83,12 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en mai, a lui lâché 2,10%, à 79,16 dollars.

Le bitcoin lâchait 3,84% à 29.253 dollars.

afp/rp