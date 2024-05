Paris (awp/afp) - Les Bourses restent à proximité de leurs records mais sans les dépasser vendredi, à l'issue d'une semaine où de nouveaux sommets ont été atteints grâce à une inflation repartie en baisse aux Etats-Unis.

En Europe, les places financières reculent: vers 13H40, Paris cédait 0,37%, Francfort 0,32% et Londres 0,40%, toutes trois étant en perte sur la semaine. Milan ne reculait que de 0,06%, et progressait de plus de 2% depuis lundi.

Cette baisse est jugée "technique" par Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades car "la dynamique haussière de cette semaine déclenchée par la perspective d'une baisse de l'inflation et d'un resserrement du marché de l'emploi aux États-Unis devrait rester difficile à compenser".

Les indices à Wall Street devraient ouvrir autour de l'équilibre selon leur contrat à terme, au lendemain d'une séance conclue en légère baisse.

En zone euro, l'inflation en avril a été confirmée à 2,7% sur un an par l'estimation définitive d'Eurostat, se rapprochant de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE).

"En fonction des données disponibles et des nouvelles projections des services de l'Eurosystème, une baisse des taux en juin pourrait être appropriée", a estimé Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, au journal japonais Nikkei.

Toutefois, "la trajectoire au-delà de juin est beaucoup plus incertaine" et une baisse des taux directeurs également en juillet "n'est pas garantie" a-t-elle aussi déclaré.

En Asie, la Bourse de Tokyo a reculé de 0,34%. Au terme d'une séance indécise Shanghai a finalement terminé en hausse de 1,01%, et Hong Kong de 0,91%.

La séance a été animée avec des statistiques concernant la deuxième économie mondiale. Selon les chiffres officiels publiés vendredi, la hausse des ventes de détail a ralenti à +2,3%, bien moins qu'attendu par les analystes - symptôme d'une reprise encore difficile. En revanche, la production industrielle a accéléré en avril, à +6,7% sur un an.

Richemont solide

Le groupe suisse Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a annoncé vendredi un bénéfice net annuel 2,3 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires annuel a battu un nouveau record en dépit d'une faiblesse (-1%) au dernier trimestre.

"Dans l'ensemble, ce sont des chiffres solides (...) avec des marges pas pires que prévu", ont réagi dans une note les analystes de RBC.

Son action grimpait de 5,82% à Zurich.

AG à risque pour Boeing

L'assemblée générale des actionnaires de Boeing (+0,11% en avant-Bourse) se tient vendredi dans un climat difficile pour l'avionneur américain, englué dans des crises multiples qui créent une atmosphère propice aux dérapages lors de ce rendez-vous traditionnellement plutôt soporifique.

Le pétrole monte

Les cours du pétrole hésitaient vendredi, pris entre d'un côté une baisse de l'inflation américaine et des incendies menaçant l'offre canadienne de brut, et de l'autre les prévisions de demande mondiale diminuées par l'Agence internationale de l'Energie.

Vers 11H40, le baril de Brent de mer du Nord cédait 0,11% à 83,18 dollars et celui de WTI américain 0,16% à 79,10 dollars.

L'euro recule de 0,23% à 1,0842 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagne 1,46% à 66'230 euros, soit un bond de près de 9,5% sur la semaine.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats européens se redressaient.

afp/ck