Les marchés mondiaux atones à la veille d'une réunion de la Fed

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluaient sans tendance lundi, mais en forte hausse sur l'ensemble du mois d'octobre, les investisseurs étant dans l'attente de réunion de la la Réserve fédérale américaine, mardi et mercredi.

Wall Street était en baisse: vers 16H50 GMT, le Dow Jones reculait de 0,41%, le S&P 500 de 0,72% et le Nasdaq de 1%.

En Europe, les marchés ont terminé bien orienté. Londres et Milan ont pris 0,66%, Francfort 0,08%, mais Paris a perdu 0,10%.

Sur le mois d'octobre, toutes ses places ont rebondi très nettement, laissant derrière elles un mois de septembre particulièrement difficile.

La Bourse de Sao Paulo fluctuait au lendemain de la victoire du candidat de gauche Lula à la présidentielle. Vers 16H55, elle reculait de 0,65%, après avoir pris jusqu'à près de 1% en début de séance.

En dernière partie de la saison des résultats d'entreprises, l'attention des investisseurs va se tourner mardi et mercredi vers la Banque centrale américaine, qui devrait selon les analystes relever ses taux de 75 points de base pour la quatrième fois de suite.

Au-delà de la décision, "c'est surtout le discours de Jerome Powell qui sera suivi", les investisseurs espérant y voir un signe d'une "décélération" de la hausse des taux directeurs en décembre lors de la réunion suivante de la Fed, résume Philippe Cohen, gérant de portefeuilles à Kiplink Finance.

La Banque d'Angleterre et la Banque centrale d'Australie se réunissent aussi cette semaine.

En zone euro, l'inflation s'est encore accélérée en octobre, à +10,7%, un nouveau record, sans que cela ne perturbe les marchés.

Le taux d'intérêt de l'emprunt américain à 10 ans s'établissait à 4,03% sur le marché de la dette, une légère hausse après s'être détendu la semaine dernière.

Les gagnants et les perdants du mois d'octobre

Le mois d'otobre a été marqué par la déception des résultats des géants technologiques américains. Sur un mois, la valeur des actions de Meta chutait de plus 30%, celle d'Amazon autour de 10%. Seul Apple a bien résisté, et prenait plus de 11% en octobre, vers 16H50 GMT.

Pas de contraste en revanche du côté des valeurs asiatiques, les investisseurs étant inquiets de la politique économique de Xi Jinping ainsi que par la gestion très stricte de la situation sanitaire du pays. En octobre, Baidu perdait plus de 34% sur le mois à 16H50 GMT, JD.com plus de 26%.

Les valeurs pétrolières sont quant à elles restées solides après avoir publié des bénéfices en forte hausse. ExxonMobil bondissait de plus de 26% sur le mois et Chevron de plus de 25%. Le français TotalEnergies a gagné plus de 14%.

Les céréales ukrainiennes reprennent la mer

Le cours des contrats à terme sur le blé bondissait de 3,16% à Chicago et de 2,52% sur le marché Euronext vers 16H45 GMT.

Les exportations de céréales ukrainiennes ont repris lundi en mer Noire avec l'appui de l'ONU et de la Turquie, après la suspension par la Russie de sa participation à l'accord international qui garantit un corridor humanitaire.

Fresenius baisse ses coûts

Le groupe de santé Fresenius (+5,14%) va revoir son vaste portefeuille d'activités et réduire les coûts, a déclaré son nouveau PDG Michael Sen lundi, après avoir abaissé l'objectif annuel de bénéfice du fait de l'environnement difficile. La filiale spécialisée dans la dialyse du rein Fresenius FMC était recherchée (+6,55%).

Easyjet dans le viseur d'IAG

Easyjet a terminé en hausse de 6,06%, après des spéculations dans la presse sur un intérêt du transporteur aérien britannique IAG, maison mère de British Airways et Iberia, pour racheter la compagnie à bas coûts. IAG a gagné 5,45%.

Le pétrole recule, lesté par la Chine

Les prix du pétrole reculaient lundi, lestés par les craintes de ralentissement économique en Chine en raison des restrictions sanitaires strictes toujours en vigueur. Le baril de Brent du mer du Nord pour livraison en décembre reculait de 1,05% à 94,76 dollars, celui de WTI américain de 1,48% à 86,60 dollars vers 16H45 GMT.

Le dollar s'appréciait face aux autres devises, à l'approche de la Fed. L'euro reculait de 0,81% face au billet vert, à 0,9885 dollar vers 16H45 GMT. La livre reculait de 1,07% à 1,1490 dollar.

Le bitcoin perdait 1,70% à 20'335 dollars.

afp/buc