Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux sont orientés en baisse mardi, les investisseurs limitant les prises de risque avant la publication de l'inflation américaine mercredi et la réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

La Bourse de New York a ouvert en baisse, prudente après un rebond lundi. Dans les premiers échanges, le Dow Jones se repliait de 0,18%, l'indice Nasdaq rendait 0,16% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,22%.

En Europe, les indices évoluaient en ordre dispersé: Francfort reculait de 0,38% et Paris de 0,22% tandis que Londres avançait de 0,42%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI se maintenir de peu au-dessus des 11'000 points, prenant 0,31% vers 16h20.

L'attentisme règne sur la séance, l'attention des investisseurs se portant surtout sur la publication mercredi de l'inflation aux Etats-Unis, que la Banque centrale américaine (Fed) tente de juguler à coups de hausses de ses taux directeurs.

Jeudi, tous les yeux seront ensuite braqués sur la réunion à Francfort de la Banque centrale européenne (BCE): l'institution devra choisir entre relever ses taux pour la dixième fois d'affilée ou décréter une pause, avec une trajectoire d'inflation décevante et une conjoncture morose. Les analystes interrogés par Bloomberg se montrent divisés, pariant avec une "répartition presque égale" entre les deux issues possibles, souligne John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"La probabilité que (la BCE) actionne une nouvelle hausse de ses taux directeurs est relativement forte, malgré l'extrême détérioration des données conjoncturelles en zone euro", affirme de son côté Véronique Riches-Flores, de RichesFlores Research. Il est "trop tôt pour une hausse immédiate", affirme-t-elle, estimant cependant que la BCE devrait "accompagner sa décision d'un discours plus ouvert sur la possibilité d'une pause en octobre".

Sur le marché obligataire, les taux se tendaient et étaient à des niveaux plutôt élevés, poussés par la perspective de taux des banques centrales "hauts pour longtemps", note Stephen Innes, de SPI AM. Le taux d'intérêt de la dette américaine à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, montait à 5,01% vers 13H55 GMT contre 4,99% à la dernière clôture. Les rendements du Trésor américain à 10 ans étaient à 4,29%, comme la veille.

Apple attendu

Les investisseurs seront particulièrement attentifs mardi à la présentation par le géant californien des technologies Apple (-0,58% à New York) de sa nouvelle gamme d'iPhone, qui intègreront peut-être le port de chargement universel imposé par l'Union européenne. La semaine dernière, des informations selon lesquelles Pékin a interdit l'usage de l'iPhone dans certaines administrations et entreprises d'Etat avaient fait chuter le titre du groupe à Wall Street.

Smurfit n'emballe pas le marché

Le groupe d'emballages Smurfit Kappa dévissait de 9% à Londres après avoir confirmé son projet de fusion avec l'américain WestRock, les investisseurs ne se montrant pas convaincus par l'ambition de créer "un leader mondial de l'emballage durable".

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Les prix du pétrole s'affichent en hausse mardi. Vers 13h30, le baril de Brent de mer du Nord se négociait autour de 91,17 dollars (+0,58%) et le baril de WTI américain autour de 87,94 dollars (+0,74%).

Sur le marché des changes, le dollar reprenait des couleurs dans l'attente des chiffres américains sur l'inflation, quand la livre cédait du terrain suite à la publication d'un taux de chômage qui augmente au Royaume-Uni.

Vers 15h55 GMT, le dollar gagnait 0,34% à 1,0713 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 4,47%, à 26.210 dollars, comblant ainsi ses pertes de la veille où il avait atteint son plus bas niveau depuis trois mois, chutant en-dessous des 25.000 dollars.

afp/vj