Les marchés mondiaux avancent avec des espoirs pour la consommation

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux progressaient nettement jeudi, rassurés par les perspectives données par la Réserve fédérale américaine (Fed) et portés par des résultats d'entreprises dans le secteur de la distribution.

Les indices européens ont terminé en nette hausse, même si les volumes étaient réduits, jeudi étant un jour férié dans certains pays. Paris a pris 1,78%, Francfort 1,59%, Milan 1,22% et Londres 0,56%. A Zurich, le marché était fermé.

Wall Street évoluait de son côté en forte hausse. Le Nasdaq montait de 2,13%, le S&P 500 de 1,62% et le Dow Jones de 1,38%, vers 15H50 GMT.

A la lecture du compte-rendu de la dernière réunion de son comité de politique monétaire mercredi dans la soirée, "la Fed s'est engagée à ne procéder qu'à des hausses de taux d'un demi-point jusqu'au symposium de Jackson Hole" en août, ce qui "élimine le risque d'un resserrement agressif à court terme" avec des hausses de trois quarts de point que craignaient les investisseurs, résume Edward Moya, analyste d'Oanda.

Toutefois, l'enthousiasme reste à tempérer alors que l'activité économique mondiale continue de donner des signes de faiblesses. En Asie, le Premier ministre chinois a estimé que l'économie de son pays était à un "moment critique" face à des difficultés "plus importantes encore qu'en 2020" face au Covid-19.

Du côté de la première économie mondiale, le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté un peu plus que ce qui avait été initialement annoncé au premier trimestre, reculant de 1,5% en rythme annualisé.

La distribution donne l'élan ___

Après avoir déçu les investisseurs lors des publications de Walmart ou de Target, le secteur de la distribution a apporté des bonnes nouvelles.

Malgré les "pression macroéconomiques", "nos clients ont continué à acheter", a déclaré le directeur général de Macy's (+15,88%), Jeff Gennette.

Quant au distributeur à bas coûts Dollar General (+12,09%), il a même relevé ses prévisions financières pour l'année, après avoir dépassé les attentes des analystes lors du premier trimestre de son exercice (de février à avril).

A Londres, les valeurs de la distribution bondissaient grâce à un paquet de 15 milliards d'aides pour les ménages les plus démunis, notamment Ocado (+11,54%), B&M (+7,27%), Next (+6,43%) et Marks & Spencer (+7,90%).

Ailleurs en Europe, Inditex (+5,15%) a aussi profité de ce mouvement.

Musk remet une pièce dans la machine ___

Elon Musk a élevé à 33,5 milliards de dollars la somme apportée directement par l'entrepreneur et ses partenaires pour le rachat de Twitter, abaissant encore le montant emprunté à des banques. L'annonce faisait bondir l'action de 5,01%. L'action de Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, s'envolait aussi, de 6,50%.

L'énergie sous pression à Londres ___

Les énergéticiens britanniques comme Centrica (-7,24%) ou SSE (-4,61%) ont dévissé après l'annonce que le gouvernement évaluait la possibilité de les mettre à contribution face à la crise du coût de la vie, même s'ils échappent pour l'instant à une taxe exceptionnelle sur les bénéfices du secteur pétrolier qui devrait permettre d'obtenir cinq milliards de livres. Les actions de ces entreprises étaient soutenus jeudi par les prix du pétrole, comme Shell (+1,07%)

Le pétrole monte, le rouble dévisse ___

Les prix du pétrole étaient soutenus par une augmentation de la demande attendue aux États-Unis, alors qu'un possible embargo européen sur le pétrole russe reste aussi en toile de fond.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,81% à 117,21 dollars et celui du baril de WTI américain gagnait 3,61% à 114,32 dollars, vers 15H30 GMT.

L'euro montait de 0,39% à 1,0723 dollars. Le rouble russe, qui a atteint mercredi 55,31 roubles pour un dollar, un plus haut depuis sept ans, dévissait (-7,5% à 64,72 roubles) alors que la banque centrale russe a abaissé son principal taux de 14% à 11%.

Le bitcoin fléchissait de 1,30% à 29.380 dollars.

afp/rp