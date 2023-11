Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers montent nettement jeudi et les taux d'intérêt obligataires reculent fortement après que les déclarations du président de la Fed de la veille ont rassuré les investisseurs.

En forte hausse depuis le milieu de la séance, les Bourses de Paris (+2,26%), Milan (+1,98%) et Madrid (2,17%) grimpent de 2% vers 15H20 GMT. L'indice européen de référence Euro Stoxx 50 montait de 2,21%. Londres prenait 1,51%, Francfort 1,76% et Zurich 0,95%.

Dans le même temps à Wall Street, le Dow Jones prenait 1,14%, le S&P 500 1,46% et le Nasdaq 1,42%.

Les indices actions profitent de la plus forte chute des rendements obligataires américains depuis mars mercredi, et qui se poursuit jeudi: l'emprunt à 10 ans est passé de 4,93% mardi en clôture à 4,66% vers 15H20 GMT.

En Europe, le taux allemand, qui fait référence, passe de 2,80% à la clôture mardi à 2,71%.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a de nouveau maintenu ses taux d'intérêt stables entre 5,25% et 5,50%, à l'unanimité.

L'intervention de son président Jerome Powell a été perçue comme accommodante par les marchés, qui tentent de savoir si les taux vont encore augmenter et jusqu'à quand ils vont rester élevés.

Pour Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez Pimco, "le message du président Powell suggère qu'une nouvelle surprise positive du côté des données serait nécessaire pour inciter la Fed à poursuivre son resserrement", autrement dit, en l'état actuel des choses il est possible que l'institution monétaire ne relève pas ses taux, contrairement à ce que certains observateurs anticipaient.

En Europe, la Banque d'Angleterre (BoE) a de nouveau laissé son taux directeur inchangé à 5,25% jeudi, et a retardé ses objectifs de retour de l'inflation à 2% à la fin 2025.

Le taux d'intérêt de la dette du Royaume-Uni à dix ans baissait de 14 points de base à 4,36 contre 4,50% à la clôture de mercredi. Et la livre sterling reculait de 0,38% à 1,1452 euro pour une livre.

"Il devient de plus en plus clair que la Banque d'Angleterre n'a plus l'intention de relever ses taux et que la prochaine étape sera probablement une baisse des taux, même si personne ne sait quand cela se produira", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Plus tôt, la Banque de Norvège a, sans surprise, laissé son taux directeur inchangé mais a confirmé un nouveau resserrement "probable" de sa politique monétaire en décembre.

Au rang des indicateurs, et avant les chiffres officiels de l'emploi américain attendus vendredi, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont un peu accéléré à 217'000, plus que prévu.

Du côté des entreprises, les publications de résultats se poursuivent, avec notamment les comptes du géant technologique Apple attendus jeudi après la clôture des marchés américains.

Des résultats salués

Plusieurs entreprises ayant publié leurs résultats étaient nettement saluées par les investisseurs: le numéro un mondial du travail temporaire Adecco bondissait de 13,93%, le fabricant d'équipements de salle de bain Geberit de 9,97%, la compagnie aérienne Lufthansa de 7,62% et le groupe de téléphonie britannique BT de 5,81%.

Du côté des géants boursiers, le laboratoire danois Novo Nordisk, première capitalisation européenne, a présenté des résultats en forte hausse, portés par le succès de ses traitements antidiabétique et anti-obésité, Ozempic et Wegovy. Son action montait de 3,55%, amenant son gain sur l'année à plus 50%.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole remontaient vers 15H10 GMT. Le maintien des taux directeurs de la Fed est de nature à favoriser la demande de pétrole brut des Etats-Unis.

Le cours du baril de Brent de mer du Nord gagnait 0,82% à 85,32 dollars et celui du WTI américain 1,22% à 81,40 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro se renforçait de 0,59% à 1,0632 dollar pour un euro.

afp/buc