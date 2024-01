Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont orientées à la baisse mardi dans un contexte d'incertitudes concernant l'évolution des taux d'intérêt et de tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les Bourses européennes fléchissaient vers 08H20 GMT (10H20 HEC): Paris cédait 0,58%, Londres 0,42%, Francfort 0,68% et Milan 0,73%.

Lundi, les places européennes avaient reculé, "entraînées par les commentaires de plusieurs responsables politiques de la Banque centrale européenne qui ont fortement rejeté l'idée d'une réduction des taux d'intérêt au cours du premier semestre de cette année", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré que les marchés étaient trop optimistes quant à la perspective d'une baisse des taux et qu'il faudrait peut-être attendre l'été pour que le sujet soit abordé", rapporte l'analyste, ajoutant que Robert Holzmann, membre du conseil de la BCE, a affirmé "que les marchés ne devraient pas compter sur des baisses de taux en 2024".

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des Etats européens se stabilisent après leur remontée de la veille. Vers 08H15 GMT, celui de l'emprunt de l'Etat allemand s'établissait à 2,21% contre 2,23% lundi à la clôture.

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, "le premier trimestre de cette année sera marqué par la prise de conscience qu'il est trop tôt pour que les banques centrales réduisent les taux d'intérêt, à moins que quelque chose de vraiment grave ne se produise".

En Asie, Hong Kong tombait de 2,05% dans les derniers échanges, les investisseurs redoutant la publication mercredi d'une avalanche d'indicateurs chinois, dont le PIB du quatrième trimestre 2023, qui devraient une nouvelle fois dépeindre une reprise laborieuse de la deuxième puissance économique mondiale.

Shanghai a pour sa part progressé de 0,27% et Tokyo (-0,79%) a repris son souffle après avoir atteint des sommets depuis début 1990.

De plus, les tensions géopolitiques font partie des raisons de la prudence des investisseurs. Les attaques de navires se poursuivent en mer Rouge : un cargo américain a été touché lundi par un missile tiré par les Houthis au large de la ville yéménite d'Aden, une "réponse" selon les rebelles aux frappes des forces américaines et britanniques menées vendredi et samedi sur le Yémen et visant des positions des Houthis.

Ces tensions n'alimentent cependant plus de hausse des prix du pétrole.

Vers 08H15 GMT (10H15 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, était stable à 78,16 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en février, baissait de 0,61%, à 72,24 dollars.

Lindt régale les marchés

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a dévoilé mardi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu pour 2023, dopé par les ventes de pralines et les hausses de prix pour compenser le bond des cours du cacao.

Son action grimpait de 4,24% à Zurich.

Hugo Boss au vestiaire

Le groupe d'habillement allemand Hugo Boss a fait état d'un bénéfice d'exploitation en augmentation de 22% en 2023, mais légèrement en-dessous des prévisions des analystes, et d'un chiffre d'affaires en hausse de 18%, atteignant le montant "record" de 4,2 milliard d'euros, grâce à une forte demande malgré "un contexte mondial difficile", a déclaré le groupe dans un communiqué de résultats préliminaires mardi.

Son titre chutait de 5,76% à Francfort.

L'euro en baisse, le bitcoin stable

L'euro perdait 0,31% face au dollar, à 1,0916 dollar pour un euro vers 08H15.

Le bitcoin était stable (+0,09%) à 42'724 dollars.

afp/rq