Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales progressent et les taux obligataires se détendent nettement mercredi, grâce au ralentissement de l'inflation aux États-Unis en mai, qui renforce les espoirs de voir les taux d'intérêt américains baisser, juste avant des annonces de la Fed.

En Europe, après deux séances consécutives dans le rouge, les principaux indices ont rebondi: Paris a rebondi de 0,97%, Londres a progressé de 0,83%, Francfort de 1,42% et Milan de 1,43%. A Zurich, le SMI a gagné 0,78%.

Wall Street s'affichait dans le vert. Vers 15H55 GMT, le Dow Jones gagnait 0,26%, le Nasdaq 1,75% et le S&P 500 1,11%.

Sur le marché obligataire, le taux des emprunts des États-Unis à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, tombait à 4,68%, contre 4,84% la veille. L'équivalent à dix ans passait de 4,41% mardi à 4,27% vers 15H55 GMT.

L'indice CPI de l'inflation américaine s'est établi en mai à 3,3% sur un an contre 3,4% en avril. C'est mieux qu'attendu par les analystes, qui tablaient sur 3,4% sur un an, selon le consensus de Market Watch.

En excluant les données volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente évolue elle aussi plus favorablement que prévu, à 0,2% sur un mois contre 0,3% en avril, et 3,4% contre 3,7% sur un an.

Les analystes attendaient respectivement 0,3% et 3,5%.

"Cette inflation plus modérée suggère que la pression inflationniste du premier trimestre était une anomalie plutôt qu'un renversement de tendance, soutenant le discours de la Réserve fédérale sur la désinflation en cours", commente Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique au sein de Lombard Odier IM.

"Ces chiffres ont renforcé la probabilité de deux baisses cette année", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements à ABN AMRO Investment Solutions. Il anticipe néanmoins que le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell "répétera que la Fed a besoin de plus de données de ce type pour entamer une politique d'assouplissement".

Le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine se réunit justement depuis mardi et annoncera la décision de ses membres concernant ses taux directeurs à 18H00 GMT.

Sur le marché des devises, l'euro grimpait de 0,94% face au dollar, qui pâtit des perspectives de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Un euro valait 1,0842 dollar vers 15H55 GMT.

Du côté du marché obligataire européen, les taux d'intérêt souverains reculaient dans le sillage des taux américains. Celui de l'Allemagne à dix ans s'établissait à 2,53% contre 2,62% mardi.

Les investisseurs continuent de s'inquiéter du contexte politique incertain en France, avant des élections législatives anticipées annoncées après la victoire du parti d'extrême droite Rassemblement nationale aux élections européennes.

L'écart entre les taux français et allemand à dix ans, un indicateur qui mesure la confiance des investisseurs dans le pays, restait stable après avoir atteint un niveau record depuis 2020 mardi.

Umicore cale ___

Le groupe belge de transformation des métaux Umicore a lâché 7,53% à Bruxelles après avoir annoncé réduire sa prévision de bénéfice opérationnel (Ebitda) pour 2024, constatant un ralentissement de la demande de véhicules électriques.

La tech toujours recherchée ___

Apple continuait sa progression (+4,49%) après sa folle embardée la veille (+7,26%) suscitée par l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans ses appareils, de l'iPhone au Mac.

Dans son sillage, Microsoft prenait 1,44%, Nvidia 3,72% et Oracle 11,33%.

En Europe, STMicroelectronics a gagné 3,27%, Infineon 2,28% et ASML 2,75%.

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Les cours du pétrole évoluaient en petite hausse mercredi, après la publication d'une hausse surprise des stocks américains de pétrole.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, progressait de 0,54% à 82,34 dollars vers 15H55 GMT et celui du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en juillet, avançait de 0,21% à 78,06 dollars.

Le bitcoin bondissait de 3,61% à 69.709 dollars.

afp/rp