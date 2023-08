Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales reculent vendredi, tempérant leur optimisme des deux séances précédentes lié aux anticipations de fin des hausses de taux.

En Europe, Paris cédait 0,38%, Francfort 0,26% et Milan 0,37%. Londres reculait de 0,52% après l'annonce d'une hausse de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni au deuxième trimestre comparé au premier, tirée par l'activité manufacturière et une baisse des prix des matériaux, ou encore par l'hôtellerie-restauration.

En Asie, Shanghai a perdu 2,01% et Hong Kong reculait de 0,76% dans les derniers échanges. La Bourse de Tokyo est fermée pour un jour férié.

La Bourse de Singapour reculait de 0,82% après que le gouvernement a abaissé ses prévisions de croissance économique pour l'année en cours, affectée par une demande en berne dans ses marchés clés, comme la Chine et les Etats-Unis.

En milieu de séance européenne, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production aux Etats-Unis en juillet.

Jeudi, l'indice des prix à la consommation, principale mesure de l'inflation, est ressorti à 3,2% pour juillet aux Etats-Unis, en rebond mais un peu moins que ce que prévoyaient les analystes. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, a quant à elle continué à ralentir sur un an, à 4,7%.

"La hausse des prix de l'énergie et des céréales menace de" créer de nouvelles pressions inflationnistes "dans les mois à venir et la trajectoire descendante de l'inflation pourrait rapidement être gâchée", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Pour Tapas Strickland, économiste de National Australia Bank, ces "données devraient renforcer l'opinion largement répandue selon laquelle la Réserve fédérale pourrait ne pas procéder à une hausse (de ses taux, NDLR) lors de la prochaine réunion en septembre", tout en laissant la porte ouverte à "une nouvelle hausse plus tard dans l'année, compte tenu des tensions sur le marché du travail".

La présidente de la Réserve fédérale (Fed) de San Francisco, Mary Daly, a d'ailleurs déclaré à Yahoo! Finance que "ce n'est pas un seul chiffre qui déclare" la "victoire" de la Fed sur l'inflation. "Il y a encore du travail à faire. Et la Fed s'est pleinement engagée à ramener résolument l'inflation à son objectif de 2%", a-t-elle estimé.

Ses commentaires ont tempéré l'optimisme des marchés jeudi.

Vendredi, le dollar reculait de 0,11% face à l'euro, à 1,0992 dollar pour un euro vers 07H25 GMT (09H25 HEC). Les taux d'intérêt des dettes souveraines européennes montaient sur le marché obligataire, celui de l'obligation de l'État allemand à 10 ans s'établissant à 2,57%, contre 2,53% à la clôture de la veille.

Alibaba ravit le marché

Le géant chinois du e-commerce Alibaba montait de 1,70% à Hong Kong après l'annonce jeudi d'une hausse bien plus importante qu'attendu de son chiffre d'affaires trimestriel, malgré le ralentissement économique en Chine qui pèse sur la consommation et plusieurs années difficiles.

Coté également à New York, Alibaba avait progressé de 4,60% à Wall Street jeudi.

Country Garden inquiète

Country Garden, le plus important promoteur immobilier de Chine, reculait de 4,81% dans les derniers échanges de Hong Kong, sur fonds de craintes des investisseurs sur ses liquidités disponibles et une possible perte nette enregistrée au premier semestre.

Depuis le début de l'année, son action a chuté de 63%, pour une capitalisation boursière réduite à 27 milliards de dollars hongkongais, contre plus de 365 milliards à ses plus hauts en 2018.

UBS se débrouille seul

Le géant bancaire suisse UBS (+5,39% à Zurich) a renoncé aux mesures de soutien de l'État et de la banque centrale destinées à faciliter le rachat de Credit Suisse, estimant qu'elles ne sont plus nécessaires.

Du côté du pétrole et du gaz

Les prix du pétrole étaient stables vers 07H25 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, progressait de 0,03% à 86,42 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) perdait 0,19% à 82,66 dollars.

Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, prenait 2,10% à 37,84 euros le mégawattheure (MWh).

afp/rq