Les marchés mondiaux dispersés avec l'inflation en zone euro

Paris (awp/afp) - Le marché obligataire se tendait nettement jeudi, après les chiffres de l'inflation en zone euro et anticipait la poursuite du resserrement des politiques monétaires des banques centrales américaine et européenne.

En Europe, les marchés actions évoluaient sans réelle tendance. La Bourse de Paris gagnait 0,18% vers 13H15 GMT, Londres était proche de l'équilibre (-0,05%), Francfort reculait de 0,29%. A Zurich, le SMI gagnait 0,39%.

Sur le marché obligataire, le taux français à 10 ans était à 3,19% après avoir atteint 3,21% dans la matinée, son plus haut niveau depuis janvier 2012. Le taux allemand à même échéance, qui fait référence en Europe, atteignait 2,71%, son plus haut depuis juillet 2011.

Aux Etats-Unis, avant l'ouverture de Wall Street les contrats à terme des trois principaux indices prenaient des orientations différentes: le Dow Jones gagnait 0,27%, tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique perdait 0,70% et le S&P 500 0,42%.

"Vu la croissance plus robuste de l'économie et l'inflation persistante, le marché actions a continué de miser sur un scénario plus optimiste des banques centrales", a commenté Stephen Innes de SPI AM.

Le taux d'inflation de la zone euro a reculé en février pour le quatrième mois consécutif, à 8,5% sur un an, après 8,6% en janvier, selon Eurostat, mais... la baisse est moins forte que prévu, les analystes s'attendant à un taux compris entre 8,2% et 8,3%.

L'inflation avait atteint son point haut en octobre, à 10,6% en glissement annuel, après un an et demi de hausse ininterrompue, accélérée par la guerre en Ukraine.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré jeudi que les hausses de taux d'intérêt pourraient continuer au-delà de celle déjà quasiment actée par l'institution en mars.

"À ce stade, il est possible que nous continuions sur cette voie", a déclaré Christine Lagarde sur la chaîne espagnole Antena 3, sans s'avancer sur l'ampleur des hausses possibles après la réunion du 16 mars, objet de toutes les spéculations des marchés.

La veille, le directeur de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a expliqué que l'inflation pourrait largement dépasser 5%, ajoutant que même si elle descendait à 2% - l'objectif de l'institution monétaire américaine -, la politique monétaire devrait rester assez stricte.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, s'était de son côté dit "ouvert" à une hausse de taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale des États-Unis, soit le double de la dernière augmentation.

National Express ravi ses actionnaires ___

National Express s'envolait de 13,79% vers 13H20 GMT à Londres, après avoir annoncé le rétablissement d'un dividende, suspendu depuis la pandémie, porté par une hausse de ses revenus et malgré une perte nette presque triplée à 221,8 millions de livres.

CRH va rejoindre les Etats-Unis ___

Le géant des matériaux de construction CRH s'envolait de 7% à Londres, après avoir annoncé son intention de transférer sa cotation principale de la capitale britannique vers les Etats-Unis, un coup dur pour la City.

L'Amérique du Nord représente désormais environ 75% du bénéfice d'exploitation du groupe et "les États-Unis devraient être un moteur clé de la croissance future de CRH", justifie l'entreprise dans un communiqué.

Du côté des matières premières et des devises ___

Les prix du pétrole montaient légèrement jeudi. Vers 13H05 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, prenait 0,37%, à 84,63 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en avril, gagnait 0,45%, à 78,04 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar remontait par rapport à l'euro après des pertes marquées la veille, la perspective d'une action de la Réserve fédérale (Fed) soutenant le billet vert. La devise américaine gagnait 0,57% à 1,0607 dollar pour un euro.

Le bitcoin perdait 0,82% à 23.363 dollars.

afp/rp