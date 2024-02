Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux évoluent en légère hausse lundi, toujours au niveau de leurs records, les yeux rivés vers les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis à venir mardi et de nouveaux résultats d'entreprises cette semaine.

En Europe, Paris a gagné 0,55% et Francfort 0,65%, établissant un nouveau record en clôture, tandis que Londres est resté stable (+0,01%). A Zurich, le SMI a gagné 0,79%.

A 17H15 GMT, le S&P était lui aussi orienté à la hausse (+0,39%), tout comme le Nasdaq (+0,42%) et le Dow Jones (+0,51%).

"C'est normal qu'on ait une séance plus calme", estime Andrea Tueni, analyste de Saxo Bank. Les deux principaux indices américains sont sur des niveaux très proches des records, le CAC 40 de la Bourse de Paris n'en est pas très loin non plus. Il faudrait des annonces fortes pour que les marchés poursuivent leur marche en avance."

Les investisseurs sont dans l'attente de la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) de janvier aux États-Unis.

L'inflation a nettement ralenti ces derniers mois, ce qui devrait inciter la Banque centrale américaine à baisser ses taux selon les investisseurs, qui s'attendent à plusieurs abaissements cette année à partir de mai.

Mais les banquiers centraux ont tenté de freiner l'optimisme des marchés en rappelant qu'il existait des risques de reprise de l'inflation.

"La probabilité d'une baisse de taux de la Fed au mois de mars" estimée par les marchés "était au-dessus de 50% il y a encore 10 jours à peine. Aujourd'hui on est repassé sous les 20%", rapporte Andrea Tueni.

"De bons chiffres sur l'inflation peuvent relancer ce débat-là", estime-t-il.

Les investisseurs se préparent à de toujours nombreux résultats d'entreprises au cours des prochains jours.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines américaines étaient stables et celles des pays européens en léger recul vers 16H45 GMT. Le rendement de l'emprunt de l'Allemagne à dix ans s'établissait à 2,36%, contre 2,38% à la clôture de vendredi.

Nvidia plus gros qu'Amazon ___

La capitalisation boursière de Nvidia a atteint un nouveau record lundi et a même dépassé celle d'Amazon, la course au développement de l'IA faisant de Nvidia la cinquième entreprise la mieux valorisés au monde.

L'action de Nvidia, dopé depuis plus d'un an grâce à l'engouement des investisseurs sur l'Intelligence artificielle augmentait de 3% lundi vers 16H50 GMT, pour atteindre une valeur de marché d'environ 1.820 milliards de dollars, dépassant la capitalisation boursière d'Amazon. Rien qu'en 2024, l'action a bondi de plus de 50%.

Le fabricant de micro-processeurs Arm Holding, filiale à 90% de SoftBank Group, continuait de caracoler après ses résultats meilleurs que prévu publiés la semaine dernière. Son action prenait plus de 15%, après avoir déjà grimpé de près de 50% jeudi. L'entreprise est également portée par l'appétit des investisseurs sur l'intelligence artificielle et son cours a été multiplié par plus de 2,5 depuis son introduction en Bourse en septembre.

Diamondback s'offre une nouvelle parure ___

La consolidation se poursuit dans le gaz et pétrole américain avec l'annonce, lundi, du rachat d'Endeavor par son compatriote Diamondback Energy pour créer un nouvel acteur majeur de l'énergie, actif notamment dans le pétrole et le gaz de schiste.

Le rachat valorise Endeavor à quelque 26 milliards de dollars, dette comprise - payé en actions ainsi que huit milliards de dollars en cash, selon un communiqué.

L'action de Diamondback s'envolait de 10,45 % à New York.

Le pétrole en repli, le bitcoin en nette hausse ___

Les prix du pétrole reculent avant des publications de rapports mensuels sur le marché mardi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, cédait 0,45% à 81,83 dollars vers 17H00 GMT.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, reculait de 0,25% à 76,69 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,11% par rapport au dollar, à 1,0772 dollar pour un euro.

Le bitcoin était en nette hausse (+2,96%) à 49.560 dollars.

afp/rp