Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes et le marché obligataire se montraient optimistes mardi avant la réunion de la banque centrale américaine et la publication de la croissance en zone euro. Les investisseurs veulent croire que les statistiques économiques vont pousser les banques centrales à baisser leurs taux directeurs.

En Europe, L'indice CAC 40 de Paris progressait de 0,37% vers 08H45 GMT, signant ainsi un nouveau record en séance à 7.669,78 points. Le Dax de Francfort flirte aussi avec ses plus hauts, gagnant 0,21%, Londres prenait 0,49% et Milan 0,13%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI progresser vers 10h05 de 0,31%.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a perdu 2,32% et celle de Shanghai 1,83%, face aux inquiétudes concernant les répercussions de la liquidation du géant de l'immobilier surendetté Evergrande. L'indice Bloomberg des promoteurs immobiliers chinois a chuté de près de 4%. Hong Kong est de plus plombée par les résultats décevants du champion chinois des voitures électriques BYD.

A Tokyo, l'indice Nikkei a grappillé 0,11%.

Wall Street a terminé en hausse lundi, poussant l'indice élargi S&P 500 et le Dow Jones à de nouveaux records, aidés par un repli des taux obligataires et de l'optimisme avant les résultats des géants du secteur technologique.

Les marchés espèrent que "cinq des Sept Magnifiques (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) surprennent positivement lors de la publication de leurs résultats cette semaine" et que "la réunion de la Réserve fédérale (Fed) de cette semaine nous apporte quelque chose de relativement accommodant", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Alphabet, maison-mère de Google, et Microsoft publieront leurs comptes trimestriels mardi après la clôture de Wall Street, puis ce sera au tour d'Apple, Amazon et Meta, maison-mère de Facebook, jeudi.

La réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine commence ce mardi pour deux jours, à l'issue desquels elle devrait, selon les prévisions des analystes, maintenir ses taux directeurs inchangés.

Les investisseurs espèrent cependant obtenir des indications sur le calendrier de baisse des taux pour les prochains mois.

En Europe, les chiffres de croissance au quatrième trimestre de plusieurs pays et de la zone euro sont attendus mardi et seront scrutés via ce prisme d'évolution des taux d'intérêt.

En France, le PIB est resté stable au quatrième trimestre 2023 et a progressé de 0,9% sur l'ensemble de l'année. En Espagne, la croissance économique a atteint 2,5% l'an dernier, à la faveur notamment d'un quatrième trimestre solide (+0,6%).

Selon les prévisions des analystes sondés par Factset, le PIB de la zone euro devrait ressortir en baisse de 0,1% au quatrième trimestre, après une contraction de la même ampleur au troisième trimestre. Les chiffres officiels seront publiés à 11H.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt à dix ans de l'Etat allemand s'établissait à 2,22% contre 2,23% à la clôture de lundi.

BYD déçoit

Le champion chinois de la voiture électrique BYD, premier fabricant mondial sur ce créneau, a vu son bénéfice net fortement augmenter en 2023, selon des résultats préliminaires publiés lundi. Les chiffres présentés sont cependant inférieurs aux estimations des analystes, ce qui a fait chuter l'action du groupe de plus de 4% à Hong Kong.

Bénéfice record pour BBVA

La deuxième banque espagnole BBVA a dégagé l'an dernier un bénéfice record grâce à la remontée des taux d'intérêt et la captation de nouveaux clients, qui ont compensé l'impact sur ses comptes de l'hyperinflation en Argentine et en Turquie. Son action progresse de 1,01% à Madrid.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole évoluent de façon mitigée vers 09h35. L'Arabie saoudite a demandé à sa compagnie nationale Aramco de maintenir sa capacité de production de pétrole à 12 millions de barils par jour, renonçant au projet d'augmentation annoncé en 2021. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, perdait 0,27% à 82,18 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, cédait 0,25% à 76,59 dollars.

L'euro cédait 0,11% face au dollar à 1,0821 dollar pour un euro.

afp/vj