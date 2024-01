Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales progressent légèrement vendredi et les taux d'intérêt reculent modérément sur le marché obligataire, les prévisions concernant les premières baisses de taux des banques centrales continuant d'occuper l'esprit des investisseurs.

En Europe, Londres prenait 0,36%, Francfort 0,14%, Milan 0,18% et Paris était quasi stable (-0,05%) vers 12H40 GMT.

Wall Street aussi devrait ouvrir dans la même tendance haussière que jeudi. Les contrats à terme des trois principaux indices signalent des progressions de 0,4% à 0,6%.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a pris 1,4% et a atteint un nouveau plus haut en clôture depuis 34 ans.

Pour Neil Wilson, analyste de Finalto, "le sujet de la semaine entière semble avoir été de revoir à la baisse les attentes en matière de réduction des taux - qu'il s'agisse des commentaires de la BCE ou de la Fed, des chiffres de l'emploi et des ventes au détail aux États-Unis ou des données sur l'inflation au Royaume-Uni - la perspective de multiples réductions des taux cette année est beaucoup plus incertaine".

Les membres des banques centrales américaine et européenne ont en effet multiplié les déclarations repoussant l'idée d'une baisse des taux d'intérêt aussi rapide et importante que prévue par les marchés.

Une position qui a été confortée aux États-Unis par des statistiques économiques montrant à nouveau que l'économie reste robuste, peut-être "trop solide pour nécessiter une baisse des taux de la Fed dès mars", juge Ipek Ozlardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

D'un autre côté, le dynamisme de l'économie semble rendre les investisseurs "à nouveau plus confiants quant à l'évolution de l'économie mondiale", selon Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Quant à la BCE, elle se réunit dans une semaine et sa présidente, Christine Lagarde, a jugé mercredi "probable" une réduction des taux cet été, tout en rappelant que "certains indicateurs ne sont pas ancrés au niveau où nous voudrions les voir".

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des États européens reculent légèrement après une nette remontée cette semaine. Le rendement de la dette de l'Allemagne à dix ans s'établissait à 2,31% vers 12H30 GMT. Sur la semaine, il a progressé de 0,13 point de pourcentage

Celui du Royaume-Uni pour l'échéance dix ans recule à 3,89%, contre 3,93% la veille, après la publication des ventes au détail en décembre, qui chutent plus qu'attendu.

Cette statistique plombe aussi la livre sterling qui recule de 0,19% face au dollar à 1,2682 dollar pour une livre.

L'élan de TSMC continue

L'action cotée à New York du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a grimpé de près de 10% jeudi et l'élan s'est poursuivi vendredi sur son titre coté à Taipei, qui a pris plus de 6%. Le directeur général du groupe a présenté des perspectives très encourageantes pour 2024.

A Tokyo, ce sont Electron (+6,03%) et Advantest (+8,20%) qui ont bondi. A Amsterdam, ASML montait de 1,54%. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street, Nvidia gagnait 1,79% et AMD 1,67%.

Deliveroo délivre

La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a annoncé vendredi que son résultat opérationnel serait "légèrement meilleur" que ses prévisions pour son exercice annuel.

Les investisseurs sont cependant déçus par la prévision d'une croissance de 3% de son chiffre d'affaires sur l'année à 2 milliards de livres. Le cours de son action reculait de 2,45% à Londres.

Le pétrole, l'euro et le bitcoin stables

Les prix du pétrole évoluent autour de l'équilibre, hésitants entre les craintes du marché de ruptures d'approvisionnement en raison des tensions au Moyen-Orient et les inquiétudes quant à la demande, notamment venant de Chine.

Vers 12H30 GMT, le baril de Brent cédait 0,08% à 79,04 dollars et celui de WTI américain perdait 0,03% à 74,06 dollars.

L'euro était quasi stable (+0,06%) face au dollar, à 1,0883 dollar pour un euro.

Le bitcoin était quasiment stable, à 41'224 dollars.

afp/buc