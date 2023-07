Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont orientées en hausse lundi, après des indicateurs sur la croissance en zone euro et aux Etats-Unis et avant une semaine dense en résultats d'entreprises et en décisions des banques centrales américaine et européenne.

A Wall Street vers 16H00 GMT, le Dow Jones progressait de 0,56%, l'indice Nasdaq gagnait 0,27% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,50%.

Sur le Vieux continent, les marchés boursiers ont clôturé non loin de l'équilibre, Paris ayant lâché quelque 0,07%, tandis que Francfort a affiché un léger gain de 0,08% et que Londres a gagné 0,19%. A Zurich, le SMI a cédé 0,27%.

L'indice PMI américain sur l'industrie est ressorti meilleur qu'attendu en juillet, bien qu'en contraction, un signal positif pour les investisseurs sur la croissance des Etats-Unis.

Cette publication a permis aux indices européens, qui ont passé l'essentiel de la séance dans le rouge, de se redresser.

Plus tôt dans la journée, les indicateurs PMI en zone euro ont dressé un tableau moins positif sur la croissance de la région, entraînant les taux d'emprunt des Etats sur le marché obligataire à la baisse.

"Ce sera intéressant de voir la façon dont les PMI vont impacter les commentaires de la BCE", commente Nicolas Budin, responsable de la gestion actions en Europe de Myria AM.

Ce ralentissement de l'activité alimente les spéculations des investisseurs autour de l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi.

Les hausses de taux opérées depuis un an passent de plus en plus mal auprès de certaines économies européennes fragiles.

Par ailleurs, les investisseurs sont dans l'attente des résultats d'entreprises, nombreux en Europe comme aux Etats-Unis durant toute la semaine.

Mattel voit la vie en rose Barbie ___

Mattel gagnait 2,36% à New York vers 16H00 GMT, porté par le départ en trombe du film "Barbie", qui a rapporté 155 millions de dollars en Amérique du Nord pour son premier week-end en salles. Au niveau mondial, les recettes atteignent déjà 337 millions de dollars, selon le site spécialisé Box-Office Mojo.

Ocado et Vodafone sur le podium à Londres ___

Le distributeur alimentaire en ligne britannique Ocado s'est envolé de 14,26% à Londres après avoir annoncé le règlement d'un litige en justice avec le spécialiste norvégien de la robotique pour entrepôts AutoStore.

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone a quant à lui gagné 4,08% après avoir annoncé lundi un chiffre d'affaires en baisse de près de 5% à 10,7 milliards d'euros pour son premier trimestre décalé, défendant cependant les progrès de son plan de transformation.

L'aérien lâche du lest ___

Le numéro un mondial du tourisme TUI a baissé de 3,53% à Francfort après avoir annoncé dimanche la suspension de tous ses vols passagers vers l'île grecque de Rhodes, où un feu de forêt fait rage depuis six jours, une décision également prise par la compagnie à bas coûts britannique Jet2 (-4,10% à Londres). Aussi coté à Londres, EasyJet a lâché 4,43%.

A Paris, ADP reculait de 1,17%, Air France de 1%. A Francfort, Lufthansa a perdu 0,32%.

Chevron anticipe de bons résultats ___

Chevron grimpait (+3,08% à New York vers 15H55 GMT) après avoir publié dimanche, de façon inattendue, des résultats préliminaires, préalables à la publication officielle vendredi. Le géant pétrolier de San Ramon (Californie), anticipe un bénéfice net plus élevé que les projections des analystes.

Roche noue un partenariat avec Alnylam ___

Le géant pharmaceutique Roche a reculé de 0,40% à Zurich après avoir annoncé lundi un partenariat avec l'américain Alnylam concernant un traitement contre l'hypertension qui lui permet de se renforcer dans la technologie d'ARN interférent.

Le pétrole et le bitcoin en hausse ___

Les prix du pétrole montaient encore lundi, la référence américaine atteignant même un plus haut depuis fin avril, même si l'élan du marché de l'or noir s'essoufflait avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) aux conséquences importantes pour l'économie mondiale.

Vers 15H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 1,69% à 82,76 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois gagnait 1,87% à 78,94 dollars, un sommet depuis avril.

Le bitcoin lâchait 3,57% à 29.067 dollars.

afp/rp