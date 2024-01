New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont évolué en ordre dispersé mardi, attentistes au moment où commence à peine la saison des résultats et à l'approche de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

La Bourse de Londres a terminé tout près de l'équilibre (-0,03%) tandis que celles de Paris et de Francfort ont chacune reculé de 0,34%. A Zurich, le SMI a cédé 1,12%.

Les indices boursiers européens ont d'abord été soutenus par des annonces de Pékin quant à des mesures de soutien pour relancer des marchés anémiques dans un contexte d'essoufflement de la croissance chinoise.

Mais la tendance "n'a pas duré en raison de la portée limitée des mesures annoncées, qui semblent davantage tournées vers les marchés boursiers que vers l'économie elle-même", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Le marché est dans une phase latérale: on digère les mois fastes de novembre et de décembre, dans l'attente des résultats d'entreprises et de leurs perspectives de croissance", estime Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud.

"Cette phase transitoire est symptomatique des périodes qui suivent un fort rebond", poursuit-il.

Par ailleurs, en Europe, les investisseurs sont dans une phase "d'attente" avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, ajoute Frédéric Rozier.

Sur le marché obligataire, où se reflètent les anticipations de politique monétaire des investisseurs, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à 10 ans, qui fait référence en sur le Vieux Continent, s'établissait à 2,35% vers 16H50 GMT, contre 2,29% à la clôture lundi.

A Wall Street, le Dow Jones (-0,25%) a marqué une pause au lendemain d'un record mais le S&P 500 a poursuivi dans cette zone (+0,29%). Le Nasdaq a, lui, grappillé 0,43% en attendant Netflix.

La séance américaine a été marquée par une salve de résultats publiés avant l'ouverture des marchés.

Parmi les publications d'entreprises bien accueillies, Verizon a grimpé de 6,70%, United Airlines de 5,31% et Procter and Gamble de 4,14%. A l'inverse, 3M a chuté de 11,03%, Lockheed Martin a reculé de 4,16%.

Netflix sur le ring ___

Après la clôture de la Bourse new-yorkaise, Netflix le leader du streaming, qui avait clos en hausse de 1,33%, s'est envolé de plus de 7% dans les échanges électroniques après avoir annoncé avoir attiré 13 millions d'abonnés supplémentaires au quatrième trimestre.

La plateforme a réalisé 8,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pendant la saison des fêtes (+12,5% en un an).

Et elle a de grandes ambitions pour le trimestre en cours, pariant sur une croissance de 13% de ses ventes.

Johnson and Johnson lesté par son talc ___

Malgré des résultats conformes aux prévisions, l'action J&J a été lestée par un accord de principe --d'une valeur de 700 millions de dollars, selon la presse-- que le groupe a signé avec la justice de 43 Etats pour solder des poursuites liées à son talc accusé d'être cancérigène.

Joseph Wolk, directeur financier de Johnson & Johnson, a qualifié cet accord d'"étape importante" pour le groupe dont les dirigeants "tentent de mettre de façon satisfaisante l'affaire derrière nous", a-t-il relevé dans un entretien au Wall Street Journal.

Volkswagen affiche son optimisme ___

Volkswagen (+5,41%) a été recherché, la presse allemande évoquant des déclarations optimistes du constructeur mardi quant à ses prochains résultats annuels lors d'une conférence d'analystes.

Ailleurs à la cote, Mercedes-Benz a gagné 1,57%, BMW 0,27% et Porsche AG 2,51%.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les cours du pétrole ont terminé en baisse.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a perdu 0,63%, pour clôturer à 79,55 dollars.

Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a lui cédé 0,52%, à 74,37 dollars.

L'euro perdait 0,26% par rapport au dollar, à 1,0854 dollar pour un euro vers 21H30 GMT.

Le bitcoin reprenait sa descente et chutait de 1,81% à 39.168 dollars.

afp/rp