Les marchés mondiaux profitent d'un léger répit sur la crise ukrainienne

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers retrouvaient un peu de vigueur vendredi à la faveur d'un très léger reflux des tensions autour de l'Ukraine qui reste le principal sujet d'attention et d'inquiétudes.

L'Europe évoluait en hausse dans les premiers échanges après deux journées de baisse: Paris prenait 0,37%, Londres 0,20%, Francfort 0,19%, Milan 0,21% vers 10h20.

En Asie, l'indice principal de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, s'est replié de 0,41%, réduisant toutefois nettement ses pertes par rapport au début de séance. Sur la semaine, il a lâché 2%. Les indices chinois ont fini en ordre dispersé, avec une baisse de 1,88% à Hong Kong et une hausse de 0,66% à Shanghai.

La Russie a annoncé vendredi retirer des tanks déployés près de la frontière ukrainienne et des bombardiers en Crimée annexée, qui retournent dans leurs garnisons, sur fond de craintes occidentales d'une attaque de l'Ukraine.

Moscou dément tout projet en ce sens et avait déjà annoncé depuis mardi une série de retrait de ses troupes, sans convaincre les Occidentaux.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontrera son homologue russe Sergueï Lavrov la semaine prochaine si la Russie n'envahit pas l'Ukraine, a indiqué jeudi soir le département d'Etat.

L'annonce "a rassuré le marché sur le fait qu'au minimum, il est peu probable qu'il y ait une invasion imminente de la Russie", a déclaré Makoto Sengoku, analyste chez Tokai Tokyo Securities.

Avant cela, Wall Street avait fini avec de fortes pertes, le Dow Jones glissant de 1,78% tandis que le Nasdaq a décroché de 2,88% après avoir perdu plus de 3% en séance.

Mais la situation reste précaire: l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses se sont encore mutuellement accusés vendredi de nouveaux bombardements dans l'Est du pays, en proie depuis la veille à une flambée de violences sur fond de craintes d'une attaque russe. Moscou a aussi annoncé pour samedi des manoeuvres et des tirs de ses forces "stratégiques".

Hermès plus terne

Hermès n'a pas délivré le message que les marchés attendaient, vendredi, et le titre perdait 4,86% à 1193,00 euros à la Bourse de Paris. Malgré un chiffre d'affaires, un bénéfice net et une marge record, l'essoufflement perçu au quatrième trimestre a rebuté les investisseurs.

Natwest reprend ses provisions, Allianz en fait

A Londres, la banque Natwest a retrouvé les bénéfices en 2021 grâce aux reprises de provisions, mais le titre subissait la plus forte baisse du FTSE 100, avec -3,04% à 233 pence.

L'assureur Allianz (-0,99% à 220,40 euros) a, lui, annoncé une provision de 3,7 milliards d'euros afin de régler un contentieux aux États-Unis visant sa filiale de gestion d'actifs.

A l'inverse, Commerzbank continuait de surfer sur ses résultats jeudi, avec une hausse de 2,24% à 9,05 euros à Francfort.

Teleperformance et Eni salués

Les résultats du géant français du service client externalisé Teleperformance (+7,52% à 338,70 euros), tout comme ceux du constructeur d'automobile Renault (+3,01% à 37,44 euros) étaient salués par les investisseurs à Paris.

Le pétrolier italien Eni, qui a affiché un bénéfice de 6,12 milliards d'euros en 2021, réalisait aussi une meilleure performance (+1,21% à 13,50 euros) que ses concurrents européens comme TotalEnergies (-0,06% à 50,62 euros) ou BP (-1,11% à 394 pence à Londres).

De côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole continuaient de reculer vendredi, dans la perspective d'un possible accord prochainement sur le nucléaire iranien, ce qui pourrait faire revenir l'or noir de Téhéran sur le marché mondial.

Vers 10h05, le prix du baril américain de WTI pour livraison mars cédait 1,47% à 90,43 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord à échéance avril abandonnait 1,28% à 91,77 dollars.

Un euro s'échangeait pour 1,1370 dollar (+0,08%).

Le bitcoin tentait de se reprendre (+0,35% à 40'840 dollars), après sa chute de 7,70% jeudi.

