Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont prudentes et indécises lundi, suspendues aux négociations autour du relèvement du plafond de la dette américaine et aux tergiversations des investisseurs sur la politique monétaire.

Wall Street a ouvert en légère hausse, mais évoluait en ordre dispersé vers 13H55 GMT: le Dow Jones reculait de 0,32%, le S&P 500 de 0,19%, tandis que le Nasdaq grappillait 0,05%.

En Europe, Paris perdait 0,16%, Francfort 0,19% et Milan 0,45%. Seule la Bourse de Londres était dans le vert, de 0,20%. A Zurich, le SMI ne gagnait plus que 0,04%.

La livre turque reculait au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle en Turquie, tout comme l'indice principal de la Bourse d'Istanbul qui a perdu jusqu'à 6,5% dans les premiers échanges, avant de se reprendre un peu (-4,30%).

Les négociations en cours sur un relèvement du plafond de la dette américaine poussent les investisseurs à la prudence, même si "des progrès" sont constatés par certains, selon Neil Wilson, analyste de Finalto.

Le gouvernement américain et les institutions financières alertent depuis plusieurs semaines sur le risque de défaut de paiement que courent les Etats-Unis à compter de juin, si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour voter un relèvement de ce plafond.

Une nouvelle réunion est prévue cette semaine entre le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et le président démocrate Joe Biden, qui s'est dit dimanche "optimiste".

Les questions monétaires restent en outre l'une des principales préoccupations des investisseurs, qui scruteront cette semaine les nombreuses prises de parole de membres de banques centrales espérant obtenir de nouvelles indications sur des pauses.

La Commission européenne a revu à la hausse sa prévision d'inflation pour la zone euro en 2023, à 5,8% (+0,2 point), tablant sur son maintien à un niveau élevé, en particulier pour l'inflation sous-jacente (excluant l'énergie et l'alimentaire), de quoi laisser présager de nouvelles hausses des taux de la Banque centrale européenne.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines des Etats-Unis et des pays européens progressent légèrement.

Devises et politique ___

En Turquie, le scrutin de dimanche n'a pas fait émerger de nouveau dirigeant en Turquie et un second tour entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kiliçdaroglu semble désormais avéré.

Mais avec la nette avance d'Erdogan, "la possibilité d'un changement de politique" monétaire et budgétaire "n'est pas réaliste" et "la tendance à une dépréciation de la livre turque risque d'augmenter considérablement", prévient Tatha Ghose, analyste chez Commerzbank.

Vers 11H35 GMT, la livre turque reculait de 0,77%, à 19,67 livres pour un dollar, approchant de son plus bas historique atteint l'avant-veille.

Quant au baht thaïlandais, il monte face à de nombreuses autres monnaies. Comparé au billet vert, il prend 0,5% à 33,83 bahts pour un dollar.

En Thaïlande, le chef de l'opposition en Thaïlande, Pita Limjaroenrat, a revendiqué la victoire du parti progressiste Move Forward, en route pour former une coalition gouvernementale afin de succéder aux généraux au pouvoir depuis presque dix ans.

John Wood aux abois ___

Le groupe britannique de services et conseil en énergie John Wood dévissait de 34,2% à Londres, après l'annonce par le fonds américain Apollo qu'il ne comptait finalement pas faire d'offre ferme de rachat pour l'entreprise, alors qu'il avait fait plusieurs propositions en ce sens.

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Les prix du pétrole progressent légèrement, attendant la reprise des exportations de brut du Kurdistan irakien. Vers 13H50 GMT, le baril de WTI américain, avec échéance en juin, gagnait 0,90% à 70,67 dollars et celui de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, prenait également 0,90% à 74,84 dollars.

Le gaz naturel européen (-0,19% à 32,71 euros le mégawattheure pour le contrat TTF néerlandais) poursuit son déclin, lesté par la hausse des températures qui détruit la demande. Il a atteint un nouveau plus bas depuis près de deux ans.

Le bitcoin remontait de 1,7% à 27.410 dollars, après un plus bas depuis deux mois atteint vendredi. Depuis le début de l'année, la cryptomonnaie est en hausse de plus de 65%.

afp/rp