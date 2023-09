Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales se montraient prudentes vendredi avant le rapport sur l'emploi américain, crucial pour la Banque centrale américaine, au terme d'une semaine chargée en publications macroéconomiques.

Les Bourses européennes évoluaient globalement en baisse dans les premiers échanges: vers 09h15, Paris reculait de 0,29%, Francfort de 0,21%, Milan de 0,07%. Londres gagnait toutefois 0,22%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI retrouver la zone des gains, prenant peu avant 10h00 tout juste 0,03%, après avoir entamé la séance en repli de près de 0,2%

En Asie, la Bourse Tokyo a pris 0,28%, l'indice Nikkei affichant un gain hebdomadaire de 3,4%. Shanghai progressait 0,45% dans les derniers échanges, tandis que la Bourse de Hong Kong a été fermée à l'approche du super typhon Saola. Les investisseurs ont apprécié une série de mesures de Pékin censées stimuler l'achat de biens immobiliers pour relancer un secteur clé de la deuxième économie mondiale. En outre, l'activité manufacturière en Chine a retrouvé des couleurs en août, à un rythme au plus haut depuis six mois, un signe encourageant pour les usines, selon un indice indépendant publié vendredi.

La semaine a été animée par les indicateurs économiques, notamment les dernières données sur l'inflation en Europe comme aux Etats-Unis, qui ont montré que la lutte contre la hausse des prix menée par les banques centrales était loin d'être terminée. Les pressions inflationnistes demeurent, que ce soit les prix de l'énergie, les dépenses de consommation encore fortes aux Etats-Unis ou un marché du travail toujours tendu.

Le faible taux de chômage en zone euro comme aux Etats-Unis permet aux travailleurs d'obtenir de meilleures rémunération, ce qui se répercute aussi sur les prix. Mais les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis durant la semaine ont montré un essoufflement, confortant les espoirs que la Banque centrale américaine laisse ses taux directeurs inchangés lors de sa prochaine réunion.

Les investisseurs attendent désormais le rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, "la statistique économique la plus importante du mois", selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud. "Un chiffre plus faible que prévu pour les créations de postes, une légère détérioration du taux de chômage ou des données plus faibles que prévu sur les salaires pourraient renforcer l'idée que la Fed fera une pause lors de la réunion de septembre, et peut-être aussi lors de la réunion de novembre" écrit Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Mais "tout manquement au consensus fera fortement évoluer les marchés, d'un sens ou de l'autre", prévient aussi John Plassard.

Sony gonfle les prix du PlayStation Plus

Sony a vu son titre grimper de 3,21% après avoir annoncé une hausse significative des prix de ses formules d'abonnement PlayStation Plus pour jouer en ligne sur ses consoles, comme l'a fait récemment son rival américain Microsoft pour son Xbox Game Pass. S'il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie des joueurs, l'annonce est positive pour les actionnaires de Sony puisque le groupe devrait ainsi gagner plus d'argent sur ses contenus et services premium.

Côté pétrole, obligations et devises

Le pétrole continuait de monter: le baril de Brent de mer du Nord valait 87,04 dollars (+0,24%) et le WTI 83,79 dollars (+0,19%) vers 09h00, avec des gains de 3% et 5% sur la semaine.

Les taux d'intérêt des Etats sur le marché obligataire montaient légèrement en Europe et restaient stables aux Etats-Unis.

L'euro rebondissait timidement face au dollar (+0,04%), à 1,0838 dollar pour un euro.

Le bitcoin était stable à 26.000 dollars, après une nette baisse jeudi.

afp/vj