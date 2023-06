Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales limitaient les prises de risques mercredi matin, appelées à la prudence par les dernières statistiques économiques et l'attente des décisions de banques centrales. La livre turque s'écroulait après un changement politique.

En Europe, Paris reculait de 0,26%, Londres de 0,13%, Francfort de 0,16% et Milan de 0,49% vers 09h25. Quant à la Bourse suisse, elle voyait elle vers 10h30 son indice phare SMI céder 0,41%

La Bourse de Hong Kong progressait de 0,74% dans les derniers échanges, soutenue par l'espoir des investisseurs que le gouvernement chinois présente des mesures pour aider son économie en difficulté. Shanghai a grappillé 0,08%. Cette hypothèse a éclipsé les craintes soulevées par une nouvelle contraction des exportations chinoises, de 7,5% en mai sur un an selon des chiffres des Douanes.

Ce repli est beaucoup plus prononcé que ce qu'anticipaient les analystes sondés par l'agence Bloomberg (-1,8%) et s'accompagne d'une baisse des importations de 4,5% sur un an, signe que la demande intérieure peine encore à repartir. Des rumeurs de déplacement du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Chine ajoutent de plus un peu d'optimisme. La précédente visite de M. Blinken à Pékin avait été reportée en février en raison de la présence d'un présumé ballon espion chinois dans l'espace aérien des Etats-Unis.

La Bourse de Tokyo a reculé de 1,82%, dominée par les prises de bénéfices.

Les indices de Wall Street ont fini en légère hausse mardi, l'indice élargi S&P 500 se hissant lentement à son nouveau plus haut niveau de l'année.

Les investisseurs limitaient les prises de risque en amont des réunions des banques centrales américaine et européenne de la semaine prochaine. "On s'attend plutôt à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt la semaine prochaine, tout en conservant la possibilité d'une nouvelle hausse des taux lors de la réunion de juillet", prévoit Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

En Australie, la Banque centrale a décidé de relever ses taux directeurs mardi, prenant par surprise le marché qui s'attendait à une pause. Mercredi c'est au tour de la Banque centrale du Canada de statuer sur sa politique monétaire. En avril, l'institution avait indiqué "qu'elle maintiendrait ses taux à 4,5%, les décideurs cherchant à évaluer l'impact qu'ont eu les récentes hausses de taux sur l'économie canadienne", rappelle Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La livre turque s'écroule

La livre turque chutait de 6,5% face au dollar à 23,13 livres pour un dollar vers 07H20 GMT, s'écroulant également face à la plupart des autres devises. Elle a atteint un nouveau record à la baisse à 0,0431 dollar pour une livre.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui mène une politique monétaire hétérodoxe, a nommé samedi un nouveau ministre de l'Economie, Mehmet Simsek, qui aura pour mission d'endiguer l'inflation (39,6% sur un an en mai) et de remettre l'économie turque sur les rails. Lors de sa prise de fonction dimanche, M. Simsek, partisan d'une politique économique orthodoxe, a averti qu'il faudrait revenir à des "mesures rationnelles" pour redresser l'économie.

"Il semble que les efforts de la banque centrale pour lutter contre la hausse du dollar s'estompent - après la victoire d'Erdogan aux dernières élections - ou que le maintien de la lire devienne plus difficile et de plus en plus coûteux pour les Turcs", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Inditex brille

Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu son bénéfice net bondir de 54% au premier trimestre grâce au dynamisme de ses ventes, qui a compensé l'impact de l'inflation sur ses coûts de production. Son action grimpait de 4,02% à Madrid.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole évoluent à la baisse vers 09h20. Le baril de Brent de la mer du Nord valait 75,74 dollars (-0,73%) et le WTI américain 71,37 dollars (-0,52%).

Le prix du gaz de gros en Europe perdait du terrain (-10,80% à 25,40 euros le mégawattheure) après son bond de plus de 20% lundi.

L'euro abandonnait 0,20% face au dollar, à 1,0672 dollar.

Le bitcoin reculait de 0,55% à 26.797 dollars.

afp/vj