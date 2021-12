Les marchés mondiaux sur la réserve avant la réunion de banques centrales

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux évoluaient en léger repli lundi, au début d'une semaine chargée, avec plusieurs réunions de banques centrales au programme des investisseurs.

La Bourse de New York a adopté une position attentiste à l'ouverture. Vers 15H25 GMT, le Dow Jones cédait 0,76%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, perdait 0,61%, et l'indice élargi S&P 500, 0,57%

Dans le même temps, en Europe, Paris reculait de 0,65%, Londres de 0,76%, Milan de 0,54%, tandis que Francfort se maintenait stable. A Zurich, le SMI abandonnait 0,15%.

Les investisseurs attendent patiemment le début des réunions des banques centrales dans la semaine, avec plusieurs prises de position en vue de lutter contre l'inflation.

Elle a atteint 6,8% en novembre aux États-Unis, du jamais vu en 40 ans, et 4,9% en zone euro sur le même mois, au plus haut en 30 ans.

Les banques centrales du monde entier sont donc sous pression et la Réserve Fédérale américaine, qui présente ses conclusions mercredi, a déjà prévu de retirer l'adjectif "provisoire" pour décrire l'inflation.

"La communication de la Fed a graduellement évolué vers une attitude plus restrictive", souligne les analystes de Ostrum AM qui anticipent une continuité dans la réduction des rachats d'actifs sur les marchés, tandis que d'autres analystes estiment que la Fed va accélérer le retrait de son soutien.

Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de rendre ses conclusions et de présenter la manière dont elle va réduire ses mesures de soutien, à l'issue du conseil des gouverneurs.

Les analystes d'ING s'attendent de la part de la BCE à un "recalibrage progressif et prudent de toutes les mesures d'urgence pour se préparer à la possibilité d'une inflation plus permanente".

Sur le plan sanitaire, le Premier ministre Boris Johnson a indiqué qu'au moins une personne contaminée par le variant Omicron du Covid-19 est morte au Royaume-Uni. Le pays serait le premier à officiellement annoncer un décès dû à Omicron.

Peloton redémarre ___

Le fabricant de vélos connectés d'appartement Peloton reprenait 4,99% à Wall Street après avoir chuté de plus de 5% vendredi, au lendemain de la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison de la série "Sex and the City" dans lequel Mr Big, l'un des personnages, décède sur un appareil de la marque. Peloton a contre-attaqué en mettant en scène l'acteur qui l'incarne, Chris Noth, dans un spot publicitaire.

L'aérien britannique manque d'air ___

Les transporteurs aériens à la Bourse de Londres évoluaient en terrain négatif, alors que les compagnies britanniques ont demandé lundi au Premier ministre Boris Johnson des "mesures de soutien économique". Le secteur fait actuellement face à de nouvelles restrictions imposées pour entrer dans le pays face au variant Omicron du Covid-19.

IAG, maison mère de British Airways et Iberia, reculait de 5,55% à 130 pence et Easyjet de 4,83% à 500 pence.

Ailleurs, le contexte sanitaire continue de peser sur les valeurs du secteur touristique.

Aéroports de Paris perdait 2,50% à 103,40 euros sur l'indice élargi français, et Air France 2,74% à 3,84 euros. L'hôtelier Accor cédait 3,78% à 25,98 euros.

A Francfort, Lufthansa était en baisse de 3,11% à 5,83 euros et à New York United Airlines perdait 6,17% à 41,34 dollars. Le croisiériste Carnival lâchait 5,34% à 18,25 dollars.

Plus tôt, China Airlines a plongé de 6%.

Reflux du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les cours du pétrole s'essoufflaient lundi, l'OPEP ayant souligné l'"incertitude" que continue de faire peser la pandémie de Covid-19 sur le marché et alors que les négociations sur le nucléaire iranien se poursuivent à Vienne, en Autriche.

Vers 15H15 GMT le prix du baril américain de WTI pour livraison en janvier reculait 0,40% à 71,38 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février perdait 0,63% à 74,67 dollars.

Un euro s'échangeait pour 1,1278 dollar (-0,32%).

Le bitcoin effaçait ses gains du weekend (-4,69% à 47.620 dollars).

afp/rp