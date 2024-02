Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont en hausse jeudi, notamment portées par une salve de résultats d'entreprises salués par les investisseurs, permettant à des indices européens d'évoluer à des niveaux records.

A Wall Street, vers 14H50 GMT, le Dow Jones, avançait de 0,45%, le S&P 500 de 0,27%, tandis que le Nasdaq était à l'équilibre (+0,01%).

Les investisseurs digèrent quelques indicateurs, notamment la baisse des ventes au détail en janvier aux États-Unis, signalant que les consommateurs américains ont appuyé sur pause après les achats des fêtes de fin d'année.

En Europe, Paris et Francfort progressaient respectivement de 0,91% et 0,56%, après avoir battu leur record en séance plus tôt (Paris ayant atteint 7.750,07 points et Francfort 17.089,12 points). A Zurich, le SMI gagnait 0,55%.

Les places boursières européennes étaient portées par une pluie de résultats d'entreprises jugés plutôt bons par les investisseurs.

Milan progresse de 0,88% et Londres se reprenait (+0,43%) après une première partie de séance morose, en lien avec la publication de données indiquant que le Royaume-Uni est entré en récession au deuxième semestre de l'an dernier.

Craig Erlam, analyste d'Oanda, estime cependant que "l'économie [britannique], a, comme dans de nombreux pays, fait preuve d'une grande résilience, et devrait rebondir cette année".

Sur le marché des changes, la livre perdait 0,32% face à l'euro à 1,1676 euro pour une livre.

Sur le marché obligataire, les taux continuent leur lente décrue. Le taux à dix ans pour les États-Unis était à 4,20%, contre 4,26% à la clôture de mercredi. L'allemand à même échéance évoluait à 2,31% contre 2,34%.

Cisco supprime des postes ___

L'entreprise californienne Cisco glissait de 2,73% à New York après avoir annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 6% lors du trimestre qui s'est terminé fin janvier, par rapport au chiffre de la même période l'an dernier, à 12,8 milliards de dollars.

Le géant californien de l'informatique a aussi annoncé la suppression de 5% de ses effectifs, représentant plusieurs milliers de postes, dans le cadre d'un plan de restructuration.

Stellantis et Renault au coude à coude ___

A Paris, les groupes Renault (+5,74%) et Stellantis (+5,23%) caracolaient en tête de l'indice vedette CAC 40 après avoir tous deux publié des résultats annuels pour 2023 en hausse.

Des accusations portées contre Temenos ___

Le titre de l'entreprise genevoise spécialisée dans les applications bancaires Temenos s'effondrait de plus de 26% à Zurich après la publication d'un rapport de la société d'investissement Hindenburg Research, qui l'accuse de manipulation de bénéfices et d'irrégularités comptables majeures.

Commerzbank vise plus haut ___

La deuxième banque allemande Commerzbank (+5,06% à Francfort) a publié son meilleur bénéfice net annuel depuis 15 ans et a annoncé viser encore plus haut en 2024 malgré la baisse attendue des taux.

Le pétrole en petite hausse ___

Les prix du pétrole se reprenaient en milieu de séance, après avoir baissé plus tôt à la suite de l'augmentation considérable des stocks de brut aux États-Unis, indiquant une demande moins forte.

Vers 14H40 GMT, le baril de Brent gagnait 0,22% à 81,78 dollars et le WTI 0,29% à 76,86 dollars.

Le bitcoin a de nouveau dépassé le seuil des 50.000 dollars, à près de 52.812 dollars (+12,01%).

afp/rp