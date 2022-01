Les marchés perplexes face à l'emploi américain

Paris (awp/afp) - Les marchés se montraient perplexes vendredi face à la faiblesse inattendue des créations d'emplois aux États-Unis en décembre qui ne devrait cependant pas changer la perspective d'un durcissement monétaire de la banque centrale américaine.

La Bourse de New-York évoluait en légère baisse à la suite de l'annonce de créations d'emplois décevantes en décembre aux États-Unis: le Dow Jones perdait 0,23%, le Nasdaq grappillait 0,06%.

En Europe, les indices évoluaient en ordre dispersé: Paris perdait 0,23%, Francfort 0,57% et Milan (-0,09%) mais Londres prenait 0,22% vers 14H50 GMT. A Zurich, le SMI cédait marginalement 0,03%.

L'économie américaine a créé seulement 199.000 emplois en décembre, loin des 440.000 attendus, mais le taux de chômage a néanmoins continué de baisser et ce, plus que prévu, tombant à 3,9% (-0,3 point de pourcentage).

L'analyste de markets.com, Neil Wilson, y voit "un rapport confus et déroutant" mais qui montre que "le marché du travail est tendu et que les salaires font pression à la hausse".

Bien que décevantes par rapport aux attentes, "ces données ne devraient pas modifier le discours de la banque centrale dans les prochaines semaines sur la nécessité de normaliser rapidement la politique monétaire", estiment toutefois les experts d'Aurel BGC.

Les taux obligataires ne réagissaient guère à ces chiffres.

En ce début d'année, les marchés financiers sont focalisés sur la normalisation des politiques monétaires à l'heure où l'économie est en phase de décélération.

Aussi, ils ont semblé découvrir en milieu de semaine que la banque centrale américaine envisageait, dans le compte-rendu de sa dernière réunion, non seulement une hausse des taux directeurs plus tôt que prévu, dès mars, mais encore une réduction de son bilan pour endiguer l'inflation (6,8% en novembre sur un an).

En Europe, le taux d'inflation dans la zone euro a atteint son plus haut niveau en 25 ans en décembre, à 5% sur un an, bien au-dessus de l'objectif de la Banque centrale européenne de 2%.

Le luxe poursuit son repli ___

Comme la veille, les valeurs du luxe étaient mal orientées.

A Paris, LVMH perdait 0,70%, Burberry reculait de 1,4% à Londres et à Milan, Tod's lâchait 2,07% et Moncler 1,46% vers 14H50 GMT.

Carige convoité ___

Le Fonds interbancaire de protection des dépôts de l'Italie (FITD) a confirmé jeudi avoir reçu "des offres non contraignantes" pour le rachat de la banque Carige, sans toutefois commenter des informations de presse faisant état d'une proposition soumise par Crédit Agricole. L'action Carige était portée par cette perspective et grimpait de 9,86% à Milan.

STMicroelectronics en hausse ___

Les ventes du fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics ont augmenté de 24,9% sur l'ensemble de 2021 à 12,76 milliards de dollars, portées par la forte demande mondiale sur ses marchés. L'action bondissait de 5,58% à 45,30 euros.

Le pétrole rétrograde, l'euro se renforce ___

Les cours du pétrole refluaient après avoir continué de grimper pour le cinquième jour de suite dans la matinée.

Vers 14H50 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars cédait 0,21% à 81,81 dollars. Celui du baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février lâchait 0,42% à 79,13 dollars.

L'euro se renforçait face au dollar (+0,31%), à 1,1331 dollar.

Le bitcoin perdait 2,40% à 42.070 dollars.

afp/rp