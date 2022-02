Les marchés progressent dans un environnement fragile

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers mondiaux montaient prudemment mercredi, jugeant les sanctions contre la Russie moins dures qu'escompté, après plusieurs jours de baisses liées au conflit russo-ukrainien.

Après une ouverture en hausse, Wall Street évoluait à l'équilibre mercredi: le Dow Jones s'effritait de 0,02%, le S&P500 prenait 0,12% et le Nasdaq 0,09% vers 15H10 GMT.

Mardi, le S&P 500 était entré en zone de correction, soit une perte de plus de 10% par rapport à son plus haut.

En Europe, la Bourse de Paris gagnait 0,41% après avoir eu des gains de plus de 1% plus tôt dans la séance. Celle de Francfort prenait 0,40%, Milan 0,70% et Londres prenait 0,46%. A Zurich, le SMI avait réduit ses gains à +0,12%.

"L'humeur du marché n'est pas joyeuse mais les sanctions, plus limitées que ce qui était redouté, aident quelque peu", note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Les Occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie après la reconnaissance de deux provinces séparatistes en Ukraine lundi par le président russe Vladimir Poutine. Elles visent les banques, l'accès aux marchés de capitaux européens pour le gouvernement russe, ou encore le gazoduc Nord Stream 2.

Les sanctions européennes doivent entrer en vigueur mercredi soir ou jeudi, selon le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

Les États-Unis, tout comme l'Union européenne, ont aussi averti que des mesures supplémentaires étaient "sur la table" en cas d'"escalade" russe en Ukraine.

La Russie a promis mercredi une riposte "forte" et "douloureuse" aux sanctions américaines.

Le risque d'escalade militaire est en outre loin d'être écarté, alors que Kiev a annoncé la mort d'un soldat mercredi dans un bombardement dans l'est.

Le Royaume-Uni est disposé à offrir des garanties de crédit à l'Ukraine à hauteur de 500 millions de dollars afin d'atténuer l'impact d'une invasion russe "hautement probable", a annoncé la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss.

"Les périodes de conflit poussent les banques centrales à soutenir l'économie", estime toutefois Hubert Tassin de Gaspal Gestion, y voyant une source de sérénité pour les marchés financiers.

Les matières premières au milieu des tensions ___

Les cours du pétrole remontaient, après une journée agitée où le Brent a frôlé les 100 dollars.

Vers 15H30 GMT (16H30 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait 1,53% à 98,32 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril prenait 1,63% à 93,41 dollars.

Le prix du gaz naturel européen poursuivait sa hausse, la Russie étant le premier exportateur mondial. Le marché de référence en Europe gagnait 10% par rapport à mardi.

La situation profitait aux actions des entreprises minières: Antofagasta bondissait de 2,53%, Glencore de 1,29%, ArcelorMittal de 1,26%. Mais Evraz, plus présente en Russie, chutait (-8,53%).

L'automobile prend de la vitesse ___

L'action du groupe automobile Stellantis bondissait de 5,77% à Paris après que le groupe a publié un bénéfice "record" en 2021, malgré des ventes freinées par la pénurie de semi-conducteurs.

Dans son sillage le secteur avançait, notamment à Francfort où BMW prenait 2,41%. Porsche SE, la holding financière détenant Volkswagen, s'envolait encore de 7% au lendemain de l'annonce de la volonté du groupe d'introduire la marque Porsche en Bourse.

La cybersécurité recherchée ___

Sur le Nasdaq, la firme de cybersécurité Palo Alto Networks faisait des étincelles (+6,40%) après avoir affiché des ventes en hausse de 30% et rehaussé ses prévisions de bénéfice et de revenus pour l'année entière dans un contexte de forte demande de cybersécurité.

Les titres des firmes de cybersécurité avaient d'une façon générale le vent en poupe alors que les risques d'attaques informatiques "sponsorisées par des organisations liées à l'État russe" ont augmenté avec la situation en Ukraine, relevait Dan Ives, analyste pour Wedbush.

Zscaler grimpait par exemple de 3,17%, CyberArk Software de 2,16%, Fortinet de 1,55%.

Du côté de l'euro et du bitcoin ___

L'euro montait de 0,07% à 1,1332 dollar.

Le bitcoin remontait de 1,59% à 38.515 dollars.

