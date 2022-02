Les marchés progressent prudemment, l'Ukraine toujours en ligne de mire

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers montaient vendredi, s'appuyant sur l'amorce d'un dialogue entre Américains et Russes au sujet de l'Ukraine, le principal sujet d'attention et d'inquiétudes depuis le début de la semaine.

L'Europe évoluait en hausse après deux journées de baisse: Paris prenait 0,62%, Londres 0,37%, Milan 0,47% vers 12H45 GMT. A Zurich, le SMI gagnait 0,54%. Seul Francfort reculait de 0,08% mais la tendance n'empêchait pas tous ces indices d'être en baisse sur l'ensemble de la semaine.

Wall Street se préparait aussi à un rebond, après la difficile séance de jeudi, qui a vu le Nasdaq perdre près de 3%. Le contrat à terme de l'indice technologique prenait 0,67%, celui du Dow Jones 0,41%.

En Asie, l'indice principal de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, s'est replié de 0,41%, réduisant toutefois nettement ses pertes par rapport au début de séance. Sur la semaine, il a lâché 2%.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontrera son homologue russe Sergueï Lavrov la semaine prochaine si la Russie n'envahit pas l'Ukraine, a indiqué jeudi soir le département d'Etat. Les dirigeants des pays du G7 ont aussi convenu d'une réunion virtuelle sur le sujet jeudi 24 février.

L'annonce "a rassuré le marché sur le fait qu'au minimum, il est peu probable qu'il y ait une invasion imminente de la Russie", a déclaré Makoto Sengoku, analyste chez Tokai Tokyo Securities.

La Russie a annoncé vendredi retirer des tanks déployés près de la frontière ukrainienne et des bombardiers en Crimée annexée, qui retournent dans leurs garnisons.

Mais les Etats-Unis observent toujours davantage de troupes russes se déplaçant vers les régions frontalières avec l'Ukraine, a déclaré vendredi à Varsovie le secrétaire américain à la Défense LLoyd Austin.

La situation reste précaire: des bombardements étaient en cours vendredi près d'un village de l'est de l'Ukraine sous contrôle de Kiev, qui y combat des séparatistes prorusses mais assurait dans la matinée n'avoir "pas l'intention" de les attaquer. La région est en proie depuis la veille à une flambée de violences.

Moscou a aussi annoncé pour samedi des manoeuvres et des tirs de ses forces "stratégiques".

Hermès plus terne ___

Hermès n'a pas adressé le message que les marchés attendaient, vendredi, et le titre perdait 4,66% à 1.196,50 euros à la Bourse de Paris. Malgré un chiffre d'affaires, un bénéfice net et une marge record, l'essoufflement perçu au quatrième trimestre a rebuté les investisseurs. A Paris, les autres valeurs du luxe, LMVM et Kering, prenaient plus de 1%.

Natwest reprend ses provisions, Allianz en fait ___

A Londres, la banque Natwest a retrouvé les bénéfices en 2021 grâce aux reprises de provisions, mais le titre perdait 2,53% à 234,50 pence.

L'assureur Allianz (-1,60% à 218,95 euros) a, lui, annoncé une provision de 3,7 milliards d'euros afin de régler un contentieux aux États-Unis visant sa filiale de gestion d'actifs.

A l'inverse, Commerzbank continuait de surfer sur ses résultats jeudi, avec une hausse de 3,96% à 9,20 euros à Francfort.

De côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Le pétrole poursuivait son recul vendredi, le marché s'accrochant à des signes de détente dans la crise ukrainienne et à un retour de l'Iran dans le marché.

Vers 12H30 GMT le prix du baril américain de WTI pour livraison mars cédait 1,89% à 90,13 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord à échéance avril abandonnait 1,70% à 91,37 dollars.

Un euro s'échangeait pour 1,1366 dollar (+0,04%).

Le bitcoin ne parvenait pas à se reprendre (-0,85% à 40.350 dollars), après sa chute de 7,70% jeudi.

afp/rp