Les marchés se réjouissent de la levée de restrictions anti-Covid en Chine

Paris (awp/afp) - Les marchés étaient galvanisés lundi par la levée de nombreuses restrictions anti-Covid 19 en Chine, en amont d'une réunion très attendue de la Banque centrale européenne jeudi et de la publication de l'inflation américaine vendredi.

Les Bourses européennes s'affichaient en hausse, l'absence de certains investisseurs en ce jour férié de Pentecôte exacerbe par ailleurs les variations.

Paris progressait de 1,38%, Francfort de 1,32%, Milan de 1,57% vers 13H45 GMT. Londres gagnait 1,23% alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson, affaibli par des mois de scandales sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements, affrontera lundi soir un vote de défiance des députés du Parti conservateur. A Zurich, le marché était fermé.

A Wall Street, le Dow Jones montait de 0,56%, le S&P 500 de 0,82% et le Nasdaq de 1,04%.

Les places boursières asiatiques ont salué le retour progressif des Pékinois au travail à compter de ce lundi et la réouverture des établissements scolaires dans la capitale chinoise annoncée pour le 13 juin.

La Bourse de New York était de plus tirée par un certain soulagement concernant les valeurs technologiques chinoises après un article du Wall Street Journal affirmant que les autorités chinoises vont réautoriser le géant des VTC Didi Global (+52% à Wall Street) sur les magasins d'applications mobiles du pays, rapporte Bloomberg.

L'information a fait bondir l'indice Hang Seng de Hong Kong, à forte coloration technologique, qui a clôturé à +2,71% dans les derniers échanges.

Les titres de Alibaba (+8,86%), JD.com (+6,62%), Baidu (+3,55%) ou encore Uber (+3,44%) et la maison mère de Google Alphabet (+2,39%) bénéficiaient de l'élan.

Les vrais points d'attention des marchés sont attendus jeudi et vendredi: "les investisseurs se préparent à une réunion clé de la Banque centrale européenne cette semaine et un indicateur clé mesurant l'inflation aux États-Unis", l'indice des prix à la consommation (CPI), indique Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Vendredi, les marchés occidentaux avaient mal réagi à de solides chiffres de l'emploi américain qui devraient inciter la Réserve fédérale à maintenir fermement le cap du resserrement monétaire pour freiner la flambée des prix.

Depuis mars, la banque centrale américaine relève progressivement ses taux directeurs dans le but de ralentir la demande de la part des consommateurs et des entreprises.

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a préféré ne pas se précipiter pour durcir les conditions monétaires en zone euro, pourtant confrontée à une accélération de l'inflation qui a atteint 8,1% sur un an en mai.

Lors de sa réunion jeudi, elle devrait décider d'arrêter ses rachats nets de dette, qui ont jusqu'à présent permis de soutenir les marchés avec des liquidités abondantes. Puis elle devrait commencer un cycle de hausse de ses taux directeurs en juillet, tout en veillant à ne pas bousculer les investisseurs en les resserrant trop vite et trop fortement.

Nouvelle passe d'arme entre Musk et Twitter ___

Elon Musk affirme dans un document boursier publié lundi que Twitter "résiste activement" à ses demandes d'informations sur les bots et les spams, ce qu'il considère comme une violation manifeste des obligations du réseau social dans le cadre de son offre de rachat.

L'action Twitter perdait à nouveau 4,11%.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les prix du pétrole se stabilisaient lundi à un niveau élevé, la fin de mesures anti-Covid 19 en Chine présageant d'une demande soutenue alors que l'offre est plombée par l'embargo européen sur la production russe.

Vers 13H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août montait de 0,58% à 120,41 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet prenait 0,63% à 119,62 dollars, après être monté à 120,99 dollars, un sommet depuis début mars.

Les valeurs pétrolières profitaient de la force des cours du brut: TotalEnergies gagnait 1,73%, BP +2,31% et Shell +2,05%.

L'euro cédait 0,08% face au billet vert à 1,0711 dollar.

Le bitcoin progressait de 4,68% à 31.320 dollars.

afp/rp