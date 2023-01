Les marchés sur la défensive avant un discours de Powell

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux se montraient prudents mardi, avant une prise de parole du président de la banque centrale américaine, dont les homologues ont déjà fait passer un message d'inflexibilité lundi.

En Europe, les indices ont ouvert en repli. Vers 12H50 GMT, Paris reculait de 0,65%, Londres de 0,28%, Francfort de 0,47% et Milan de 0,17%. A Zurich, le SMI cédait 0,87%.

Wall Street s'oriente également vers une ouverture en baisse, après une séance en demi-teinte la veille. Les contrats à terme des trois principaux indices perdaient autour de 0,5%.

En Asie, les indices ont terminé de façon contrastée, suivant la même tendance que Wall Street lundi. Hong Kong a cédé 0,27% et Shanghai a progressé de 0,38%, toujours soutenue par la réouverture économique de la Chine.

La Bourse de Tokyo, fermée lundi, a fini en hausse de 0,78%, réagissant aux statistiques positives de vendredi.

Plus globalement, "l'indice MSCI Asie Pacifique a gagné plus de 20% par rapport à son plus bas d'octobre", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, poussé par "la réouverture post-Covid de la Chine, la faiblesse du dollar et les mesures de soutien du gouvernement et de la banque centrale de Chine".

L'humeur des marchés est étroitement liée aux perspectives monétaires de la banque centrale américaine (Fed), qui tente de ramener l'inflation à un niveau acceptable, et aux anticipations des investisseurs concernant l'évolution des taux d'intérêt.

"L'euphorie entourant les données sur l'emploi de vendredi s'est estompée lundi, lorsque des responsables de la Fed sont venus dire que les taux de la Fed allaient dépasser le niveau de 5% et y rester pendant un certain temps", explique Ipek Ozkardeskaya.

Ces commentaires ont jeté un froid sur les marchés et fait monter modérément les taux obligataires.

"Le roi de la déception des marchés, le président de la Fed Jerome Powell, s'exprimera aujourd'hui lors d'un événement à Stockholm et

il ne va probablement pas sabrer le champagne juste parce que les salaires ont augmenté moins que prévu le mois dernier, surtout quand on pense que l'économie américaine a créé un nombre quasi record de 4,5 millions d'emplois l'année dernière et que le taux de chômage est tombé à 3,5 %", prévient l'analyste de Swissquote Bank.

En plus de cette prise de parole, les chiffres de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis attendus jeudi poussent à la prudence.

BMW fait exception ___

Le groupe automobile BMW (+0,77% à Francfort) a fait état mardi d'un doublement (+107,7%) de ses ventes de véhicules électriques en 2022, à 215.755 unités, malgré une chute globale des achats de véhicules pour l'ensemble de ses marques (-4,8%).

Son compatriote Mercedes (+0,15%) a livré 117.800 véhicules électriques en 2022, soit une hausse de 124% sur un an, a-t-il déclaré dans un communiqué mardi. Le nombre total de ses ventes a toutefois baissé de 1%, à 2.043.900 unités.

Pas de décollage pour Virgin Orbit ___

La tentative de lancement de la première fusée dans l'espace depuis le sol britannique s'est soldée par un échec dans la nuit de lundi à mardi, une "anomalie" ayant empêché sa mise en orbite, selon Virgin Orbit, l'entreprise organisatrice de cette mission.

Dans les échanges électroniques précédent l'ouverture de Wall Street, l'action Virgin Orbit chutait de 22%.

Pétrole et devises peu animés ___

Le marché des changes connaissait peu de mouvements mardi. La devise américaine restait à un niveau très bas, plus vu depuis sept mois par rapport à l'euro.

Vers 12H35 GMT, la monnaie unique européenne cédait 0,04%, à 1,0726 dollar pour un euro. La livre perdait 0,35% à 1,2141 dollar pour une livre.

Les prix du pétrole reculaient après de nettes hausses enregistrées la veille. Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en mars reculait de 0,35% à 79,93 dollars et celui du WTI américain pour livraison en février de 0,51% à 75,01 dollars.

Le gaz naturel européen reculait lui de 5,32% à 70,4 euros le mégawattheure.

afp/rp