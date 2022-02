Les marchés sur le qui-vive au sujet de l'Ukraine

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers étaient en quête de direction vendredi alors que la situation dans l'Est de l'Ukraine était jugée préoccupante et que des négociations sont prévues entre les États-Unis et la Russie la semaine prochaine.

En Europe, les places boursières ont viré au rouge au milieu de l'après-midi, alors que la nervosité montait d'un cran au sujet de l'Ukraine. Paris se repliait de 0,27%, Francfort de 1,01% et Milan de 0,25% vers 14H45 GMT. Londres était atone (-0,03%). A Zurich, le SMI cédait 0,37%.

La Bourse de New York cherchait une direction à la veille d'un long week-end, surveillant la crise ukrainienne, l'état de l'économie américaine ou la trajectoire de la Banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,13%, l'indice Nasdaq gagnait 0,15, et l'indice élargi S&P 500, 0,13%.

Craig Erlam, analyste d'Oanda voyait "une certaine aversion pour le risque se manifester à l'approche de la clôture [européenne], étant donné la rapidité avec laquelle ces situations peuvent changer" mais "la réunion permet d'espérer que rien ne se produira d'ici là, ce qui apporte une certaine stabilité sur les marchés".

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a déclaré vendredi voir dans la flambée de heurts en cours dans l'Est ukrainien "un scénario" de "provocations" conçu par les Russes en vue de justifier une attaque de l'Ukraine.

Il rencontrera son homologue russe Sergueï Lavrov la semaine prochaine si la Russie n'envahit pas l'Ukraine, avait indiqué jeudi soir le département d'Etat. Les dirigeants des pays du G7 ont aussi convenu d'une réunion virtuelle sur le sujet jeudi 24 février.

Le président français Emmanuel Macron a appelé vendredi à Bruxelles à la "cessation des actes militaires" qui "se sont multipliés" dans l'Est de Ukraine où "la pression militaire russe ne faiblit pas", jugeant la situation "extrêmement préoccupante".

Le dirigeant des séparatistes pro-russes de Lougansk dans l'Est de l'Ukraine a annoncé vendredi l'évacuation de civils vers la Russie voisine, emboîtant le pas à son voisin de Donetsk et accusant Kiev de préparer leur invasion.

DuPont vend des activités à Celanese pour 11 milliards de dollars ___

La société américaine Celanese, spécialisée dans les produits chimiques, va débourser 11 milliards de dollars, en numéraire, pour acquérir la majorité de la division Mobilité et matériaux de l'entreprise DuPont. L'action de DuPont prenait plus de 4% peu après l'ouverture de la Bourse de New York vendredi et celle de Celanese s'effritait de 0,39%.

Vivendi envisage de relever son offre sur Lagardère ___

Le géant français des médias Vivendi compte déposer lundi son projet d'OPA sur les actions du groupe Lagardère qu'il ne détient pas encore et compte relever son offre à 25,50 euros par action pour les actionnaires souhaitant vendre leur participation "immédiatement". Le titre Lagardère grimpait de 5,22% à 25,40 euros peu après cette annonce, vers 14H23 GMT, tandis que l'action Vivendi cédait 0,30% à 11,49 euros.

Natwest reprend ses provisions, Allianz en fait ___

A Londres, la banque Natwest a retrouvé les bénéfices en 2021 grâce aux reprises de provisions, mais le titre perdait 2,41% à 234,51 pence.

L'assureur Allianz (-3,12% à 215,55 euros) a, lui, annoncé une provision de 3,7 milliards d'euros afin de régler un contentieux aux États-Unis visant sa filiale de gestion d'actifs.

A l'inverse, Commerzbank continuait de surfer sur ses résultats jeudi, avec une hausse de 3,68% à 9,18 euros à Francfort.

De côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Le recul du pétrole se poursuivait vendredi, le marché s'accrochant à l'espoir d'une détente dans la crise ukrainienne et à un retour de l'Iran dans le marché.

Vers 14h15 GMT le prix du baril américain de WTI pour livraison mars cédait 1,89% à 88,34 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord à échéance avril abandonnait 1,67% à 91,27 dollars.

Un euro s'échangeait pour 1,1339 dollar (-0,22%).

Le bitcoin ne parvenait pas à se reprendre (-0,65% à 40.436 dollars), après sa chute de 7,70% jeudi.

afp/rp