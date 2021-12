Les marchés, timorés avant Noël, restent prudents

Paris (awp/afp) - Les marchés se montraient attentistes mercredi juste avant les fêtes de Noël, les investisseurs s'interrogeant sur le variant Omicron et son impact sur la reprise économique.

Wall Street évoluait sans grande tendance dans les premiers échanges: le Dow Jones cédait 0,13%, alors que le S&P 500 gagnait 0,10% et le Nasdaq 0,25% peu après 14H50 GMT.

Dans le même temps en Europe, l'attentisme régnait à Londres (+0,09%), Francfort (+0,21%) et Milan (-0,13%) après leur sursaut de la veille. Paris menait la danse (+0,48%). A Zurich, le SMI cédait 0,35%.

Dans leur dernière ligne droite avant 2022, les investisseurs sont inquiets au sujet du variant Omicron, de l'accélération de l'inflation et des tensions sur le marché de l'énergie dans un contexte de politiques monétaires plus rigides.

Avant de reprendre le goût du risque, "les investisseurs veulent d'abord être certains (de savoir) quand et s'il y aura une solution aux problèmes de goulots d'étranglement de livraison, d'inflation et de pression sur les taux d'intérêt", commente Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Inlassablement, les investisseurs continuent de surveiller étroitement l'évolution de la pandémie qui entre dans sa troisième année.

"Pour l'instant, les marchés s'accrochent à l'idée que l'impact d'Omicron sera provisoire, pour reprendre le mot préféré des banques centrales en 2021", écrit Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.

"D'ici la semaine prochaine, les investisseurs espèrent en savoir plus sur la trajectoire d'Omicron", et sur les nouvelles mesures de restrictions envisagées en Europe et aux Etats-Unis, poursuit-il.

Ainsi, la Banque centrale européenne envisage "une activité économique plus faible au quatrième trimestre et jusqu'au début de l'année prochaine", puis "un rebond plus fort par la suite", a déclaré Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institution, dans une interview au Monde publiée mercredi.

La banquière centrale souligne par ailleurs les "incertitudes" autour des projections d'inflation, "avec un risque à la hausse", nécessitant que la BCE puisse agir vite pour la ralentir le cas échéant.

Delivery Hero recherchée ___

A Francfort, le livreur de repas à domicile Delivery Hero (+6,29% à 98,06 euros) va arrêter ses activités en Allemagne, peu de temps après les avoir relancées, et se retirer par ailleurs du Japon au premier trimestre 2022, pour chercher des opportunités de croissance attrayantes sur d'autres marchés.

Musk a vendu 10% de ses parts dans Tesla ___

Le patron de Tesla Elon Musk a déclaré mardi avoir vendu 10% de ses parts dans le constructeur automobile, l'objectif sur lequel il s'était engagé il y a plusieurs semaines. L'action, qui cotait plus de 1.200 dollars, son plus haut, en novembre, était depuis descendue jusqu'à 900 dollars en début de semaine. Mercredi, elle montait de 4,01% à 976,14 dollars dans les premiers échanges à New-York.

Le pétrole prolonge sa remontée ___

Les prix du pétrole étaient en hausse mercredi avant la publication du niveau des stocks de brut aux États-Unis, tandis que celui du gaz européen soufflait au lendemain d'un pic historique.

Les prix de l'or noir avaient rebondi mardi après plusieurs séances de baisse.

Vers 14H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février avançait de 0,20% à 74,15 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le même mois gagnait 0,31% à 71,33 dollars.

L'euro grappillait 0,22% face au billet vert à 1,1311 dollar, et le bitcoin cédait 0,50% à 48.865 dollars.

afp/rp