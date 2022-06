Les marchés toujours bousculés par l'impact de l'inflation

New York (awp/afp) - Les marchés ont connu une première séance de juin volatile, à l'image de la tendance en mai, continuant de jauger l'impact de l'inflation et des mesures pour la freiner sur l'activité économique.

Après une ouverture en hausse, Wall Street s'est retournée : le Nasdaq, qui avait pris plus de 1% dans les premiers échanges, s'est finalement replié de 0,72%. Le Dow Jones a perdu 0,54% et le S&P 500 a cédé 0,75%.

En Europe, malgré un rebond à l'ouverture, et un nouvel élan en milieu de séance, les places ont terminé en baisse : Paris de 0,77%, Francfort de 0,33% et Londres de 0,98%. A Zurich, le SMI a cédé 1,01%.

Sur le marché obligataire vers 20H45 GMT, le taux d'intérêt pour l'emprunt à 10 ans des États-Unis montait à 2,92% contre 2,84% la veille, une première depuis deux semaines.

Le dollar reprenait aussi de la vigueur après plusieurs séances de baisse, la valeur refuge profitant des inquiétudes des investisseurs envers l'inflation qui pèse sur l'économie européenne. À la même heure, il prenait 0,95% face à la livre sterling et 0,76% face à l'euro.

Les marchés continuent d'osciller en fonction de leur appréciation de l'inflation. Après une trajectoire optimiste la semaine dernière, suivant de nouveaux chiffres aux États-Unis, la nouvelle accélération des prix en Europe observée lundi et mardi a tempéré l'ardeur des investisseurs.

Cette mauvaise nouvelle fait pression sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle remonte plus rapidement que prévu ses taux directeurs, comme sa consoeur américaine (Réserve fédérale, Fed), pour juguler l'inflation.

La Fed est même plus avancée dans la lutte contre l'inflation, et commence mercredi à se délester de certains de ses actifs financiers pour diminuer son bilan, qui a gonflé du fait des efforts de l'institution pour stabiliser les marchés après la crise économique due au Covid-19.

"Le bilan a doublé en deux ans. Les marchés seront plus touchés par une forte réduction du bilan de la Fed que par les relèvements des taux d'intérêt" qui sont en outre déjà intégrés dans les cours, a décrit Vincent Mortier, directeur des gestions d'Amundi, au cours d'une présentation à la presse mercredi.

"Nous allons avoir dans les mois qui viennent des périodes où le marché pense qu'il faut faire plus contre l'inflation et des périodes où au contraire l'on pense qu'il faut en faire moins et où les craintes de récession prennent le dessus", a résumé Brad Bechtel, directeur pour le marché des changes chez Jefferies.

Au Canada, la banque centrale a relevé mercredi son taux directeur de 1% à 1,5%, pour lutter contre l'inflation, en prévenant que les "taux d'intérêt vont devoir augmenter davantage" dans les prochains mois.

Le pétrole remonte de plus belle ___

Les cours du pétrole ont repris leur hausse dopés par une demande soutenue dans un contexte de resserrement de l'offre avec l'embargo européen sur l'essentiel du brut russe et l'Opep+ qui ne devrait pas soulager le marché.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a terminé en hausse de 0,59%, à 116,29 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en juillet, a lui pris 0,51%, à 115,26 dollars, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 8 mars.

Dr Martens et Victoria's Secret à la mode ___

Le groupe de lingerie Victoria's Secret s'est envolé de 9,93%, après des résultats juste en ligne avec les prévisions, malgré l'impact de l'inflation et les défis de la chaîne d'approvisionnement.

L'action de la célèbre marque de chaussures britannique Dr Martens a bondi de 19,59% après la publication de résultats annuels quintuplés et de perspectives optimistes.

L'automobile roule devant ___

Le secteur automobile signait la meilleure progression en Europe. Un dirigeant de Mercedes a estimé auprès de l'agence Bloomberg que le plus dur dans les pénuries de puces était passé et que la situation "n'avait rien à voir avec l'année précédente".

À Paris, Renault (+2,49%) et Stellantis (+1,58%) ont pris la tête de l'indice, tandis qu'en Allemagne, Volkswagen (+2,02%) et Porsche (+4,05%) étaient aussi dynamiques.

afp/rp