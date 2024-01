Pour éviter la mer Rouge, le superpétrolier Grand Bonanza a entamé au début du mois un voyage d'environ 40 jours, transportant 1,8 million de barils de brut d'Abu Dhabi pour TotalEnergies, des Émirats arabes unis jusqu'en France, en passant par l'Afrique.

Le voyage durera au moins deux semaines de plus que l'itinéraire normal via le canal de Suez, et coûtera environ 5,7 millions de dollars, soit près de 80 % de plus, selon les estimations d'une source maritime et les données de LSEG et de Kpler.

La réservation du Grand Bonanza par le géant pétrolier français illustre la façon dont les attaques des forces houthies basées au Yémen contre le transport maritime en mer Rouge, qui avaient surtout touché le transport par conteneurs, font désormais grimper les coûts et perturbent le commerce mondial du pétrole.

L'attaque, vendredi dernier, d'un pétrolier affrété par Trafigura a mis en évidence le risque.

Les producteurs et les négociants en énergie évaluent les prix plus élevés des voyages plus longs autour du cap de Bonne-Espérance et utilisent des pétroliers plus grands pour gérer les coûts et les risques, tandis que les acheteurs demandent des remises pour compenser les primes de fret et de risque de guerre plus élevées.

Les chargeurs révisent les itinéraires et les points de ravitaillement et accélèrent les vitesses de croisière, ce qui consomme plus de carburant et augmente les émissions.

"À moins que les perturbations en mer Rouge ne s'atténuent rapidement, nous devrions assister à une augmentation significative du coût du brut livré", a déclaré Stefano Grasso, gestionnaire de portefeuille chez 8VantEdge à Singapour.

Les raffineurs européens souffrent de l'allongement des délais d'expédition qui fait grimper les coûts de leur brut, mais leurs marges sont soutenues par une baisse des importations de produits concurrents en provenance du Moyen-Orient et de l'Inde, selon les négociants.

L'allongement de la durée des trajets a réduit l'offre de pétroliers, affectant les expéditions de naphta de l'Europe vers l'Asie et de diesel de l'Est vers l'Europe, ont-ils déclaré.

"La récente hausse des taux de fret propres fait grimper les prix des produits raffinés dans les régions importatrices nettes, notamment le diesel en Europe, le naphta et le mazout en Asie, et l'essence aux États-Unis", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note datée du 29 janvier.

Les raffineurs américains en profitent car ils peuvent envoyer des produits pétroliers en Europe pour remplacer l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, a déclaré Mukesh Sahdev, responsable du négoce de pétrole au sein de la société de conseil Rystad Energy, tout comme les États-Unis l'ont fait avec le gaz naturel, en remplaçant l'approvisionnement en provenance de Russie après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Les récentes attaques en mer Rouge représentent à la fois une menace pour les importations de produits raffinés de l'UE et une opportunité pour le système de raffinage américain de combler à nouveau le fossé", a-t-il déclaré.

DIVISION EST-OUEST

Pour les raffineurs européens qui achètent du pétrole irakien de Basrah, la hausse des coûts d'importation freine la demande au premier trimestre, selon les négociants.

Les coûts d'affrètement des navires Suezmax d'une capacité de 1 million de barils pour envoyer le pétrole irakien aux raffineries méditerranéennes ont augmenté de 2,50 à 3,50 dollars par baril pour le fret, tandis que l'assurance a pratiquement triplé pour atteindre entre 10 et 15 cents par baril, selon un négociant d'un raffineur européen.

Les volumes de brut irakien à destination de l'Europe ont également diminué parce que dans le marché actuel, où les prix du pétrole à court terme sont plus élevés que ceux des mois à venir, les cargaisons perdent de la valeur pendant les 20 jours supplémentaires que le navire passe sur l'eau.

Dans l'autre sens, les vendeurs de brut du Kazakhstan (CPC Blend) à destination de l'Asie proposent des cargaisons sur de très grands transporteurs de brut (VLCC) via l'Afrique au lieu de navires Suezmax plus petits pour réaliser des économies d'échelle, ont indiqué les négociants, bien qu'aucun accord n'ait encore été conclu pour les cargaisons arrivant en mai.

L'un des facteurs dissuasifs est que les VLCC, qui peuvent transporter jusqu'à 2 millions de barils, sont trop grands pour accoster au port russe de Novorossiysk où le CPC Blend est exporté, ce qui signifie que les cargaisons doivent être transférées de pétroliers plus petits aux VLCC, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.

"Je vois le marché se diviser clairement entre l'est et l'ouest. Basrah reste à l'est, CPC reste à l'ouest", a déclaré une personne impliquée dans le commerce du pétrole CPC.

EFFETS DE RIPPLE

Par ailleurs, TotalEnergies a provisoirement affrété le VLCC Amphion pour charger du brut de Fujairah au Royaume-Uni les 6 et 7 février, selon une source maritime. L'affrètement est assorti de l'option de passer par le Cap de Bonne Espérance pour environ 6,4 millions de dollars ou par Suez pour environ 3,7 millions de dollars.

TotalEnergies n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le resserrement de l'offre de navires touche désormais le marché asiatique. La semaine dernière, les taux de fret pour un pétrolier à long rayon d'action (LR) capable de transporter 670 000 barils de diesel de la Corée du Sud au Royaume-Uni ont bondi d'au moins 30 % pour atteindre plus de 6 millions de dollars, selon les données de SSY Tankers.

Cette hausse a entraîné une augmentation de 20 % des tarifs des plus petits pétroliers à moyenne portée sur les routes intra-asiatiques.

"Nous constatons qu'au moins 70 pétroliers se sont détournés pour transiter par le Cap de Bonne Espérance depuis le début des frappes menées par les États-Unis le 12 janvier", a déclaré Serena Huang, analyste chez Vortexa, ajoutant que d'autres devraient être détournés en raison de l'escalade des tensions entre les Houthis et les forces menées par les États-Unis.

La hausse des coûts de fret et d'assurance limite les expéditions de diesel et de carburéacteur de l'Asie et du Moyen-Orient vers l'Europe, selon les négociants. Les expéditions de diesel de l'Inde vers l'Europe ont chuté d'environ 80 % en janvier, selon les données de Kpler.

La hausse de 50 % des coûts de fret a probablement réduit les possibilités d'exportation de naphta vers l'Asie pour les raffineurs européens, selon les négociants.

Les récentes attaques menées par l'Ukraine contre des raffineries et un important terminal pétrolier en Russie, qui devraient réduire les exportations de ce pays, ajoutent aux perturbations du commerce mondial.

Cette situation a entraîné une augmentation des demandes d'approvisionnement du Moyen-Orient vers l'Asie, ce qui a provoqué une hausse de 60 % des taux de fret pour les pétroliers LR pouvant transporter 650 000 barils de naphta, soit environ 5 à 6 millions de dollars, selon les négociants.