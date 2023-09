Predator Oil & Gas Holdings PLC - société pétrolière et gazière basée à Jersey dont les activités gazières à court terme se concentrent sur le Maroc - Confirme que ses activités dans le nord-est du Maroc ne se trouvent pas dans la zone touchée par le récent tremblement de terre. Exprime sa sympathie pour les personnes touchées, notant qu'elle travaille au Maroc depuis "de nombreuses années". Predator exploite l'accord pétrolier de Guercif sur la côte marocaine, qui est susceptible de contenir du gaz tertiaire à moins de 10 kilomètres du gazoduc du Maghreb.

L'AFP rapporte que le tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé les montagnes de l'Atlas vendredi en fin de journée au sud-ouest de Marrakech, faisant plus de 2 100 morts et plus de 2 400 blessés, selon les derniers chiffres officiels.

Cours actuel de l'action : 11,66 pence, en baisse de 2,8 % lundi

Variation sur 12 mois : en hausse de 41 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

