Les pétroliers britanniques Tullow Oil et Capricorn Energy fusionnent

Londres (awp/afp) - Le groupe pétrolier Tullow Oil va fusionner avec Capricorn Energy dans une opération valorisant le nouvel ensemble à plus d'1,4 milliard de livres (1,7 milliards de francs suisses), avec l'objectif de créer un "leader de l'énergie en Afrique" et de dépasser leurs récents déboires.

Les conseils d'administration de ces deux entreprises britanniques spécialisées dans l'exploration et la production de pétrole et gaz "sont parvenus à un accord" pour une "fusion entre égaux", a annoncé Tullow Oil dans un communiqué mercredi.

Les actionnaires de Capricorn Energy recevront pour chaque action environ 3,81 nouveaux titres de Tullow Oil. Ils détiendront au total 47% du nouveau groupe.

Les actionnaires actuels de Tullow Oil garderont 53% de la nouvelle entité, valorisée à plus d'1,4 milliard de livres, en se basant sur le cours de clôture de Tullow Oil mardi soir à la clôture.

Les investisseurs applaudissaient mercredi. Vers 09H20 GMT, le cours de Tullow Oil grimpait de 2,56% à 56 pence et celui de Capricorn Energy de 4,38% à 207,20 pence.

Tullow Oil est une société basée à Londres essentiellement présente en Afrique (Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Kenya et Mauritanie), et en Amérique du Sud. Capricorn (ex Cairn energy), basée en Ecosse, dispose, outre la mer du Nord, d'opérations en Mauritanie et en Egypte mais aussi en Israël, Mexique et Suriname.

La fusion "représente une opportunité unique de créer une entreprise énergétique de premier plan en Afrique, cotée à Londres", mais aussi de "générer des synergies de coûts significatives", selon le communiqué.

Cette fusion "reflète à quel point les deux entreprises ont chuté depuis leurs heures de gloire", relève de son côté Russ Mould, analyste de AJ Bell.

"L'existence même de Tullow semblait menacée à un moment donné", rappelle-t-il, avant que le groupe n'annonce l'an dernier un accord à 1,8 milliard de livres pour le refinancement de sa lourde dette.

Capricorne était de son côté "paralysé par un différend fiscal avec l'Inde", poursuit l'analyste. Un long contentieux qui s'est finalement soldé en février dernier par le remboursement par New Delhi d'un milliard de dollars au groupe écossais.

"Les actionnaires des deux sociétés espèrent que le rapprochement pourra établir les bases d'une croissance renouvelée", selon Russ Mould.

