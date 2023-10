La major américaine de l'énergie Exxon Mobil est en pourparlers avancés pour racheter le producteur de schiste Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une transaction de 60 milliards de dollars, selon des sources familières avec le dossier.

Il s'agirait de la plus grosse acquisition d'Exxon depuis son rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars et elle pourrait renforcer la position de l'entreprise dans la zone pétrolière la plus lucrative du pays.

Voici les principales transactions réalisées dans le secteur mondial du pétrole et du gaz depuis les années 2000 :

2001

Chevron rachète Texaco pour 39,5 milliards de dollars et devient l'une des plus grandes entreprises énergétiques du monde.

2002

Les actionnaires de Conoco et de Phillips Petroleum, ainsi que la Commission fédérale du commerce, approuvent une fusion de 18 milliards de dollars entre les deux sociétés, créant ainsi la troisième plus grande entreprise pétrolière des États-Unis, ConocoPhillips.

2006

ConocoPhillips acquiert Burlington Resources pour 35,6 milliards de dollars et accède ainsi à des positions lucratives dans les bassins gaziers d'Amérique du Nord.

2007

La société norvégienne Statoil rachète les actifs pétroliers et gaziers de Norsk Hydro pour 30 milliards de dollars, créant ainsi une nouvelle société énergétique, Equinor.

2010

Exxon Mobil acquiert XTO Energy pour environ 30 milliards de dollars en actions afin de renforcer sa position en tant que principal producteur de gaz naturel aux États-Unis.

2012

La compagnie pétrolière nationale russe Rosneft rachète TNK-BP à la compagnie britannique BP pour 55 milliards de dollars.

Kinder Morgan finalise un accord de 21 milliards de dollars pour acheter El Paso Corp, combinant ainsi les deux plus grands opérateurs de gazoducs.

2014

Kinder Morgan achète toutes ses unités cotées en bourse (Kinder Morgan Energy Partners LP, Kinder Morgan Inc avec Kinder Morgan Management et El Paso Pipeline Partners) sous un même toit dans le cadre d'une transaction de 70 milliards de dollars.

2015

Shell (alors Royal Dutch Shell) acquiert son rival britannique BG Group dans le cadre d'une transaction de 70 milliards de dollars.

2018

Marathon Petroleum rachète son rival Andeavor pour 23 milliards de dollars.

2019

Occidental Petroleum acquiert Anadarko Petroleum pour 38 milliards de dollars.

2020

ConocoPhillips achète Concho Resources pour 9,7 milliards de dollars, ce qui constitue la meilleure transaction de 2020 dans le secteur des schistes.

Saudi Aramco achète une participation de 70 % dans la société pétrochimique Saudi Basic Industries pour 69,1 milliards de dollars.

PipeChina reprend les oléoducs, gazoducs et installations de stockage de PetroChina et Sinopec dans le cadre d'une transaction évaluée à 55,9 milliards de dollars.

2021

L'entreprise norvégienne Aker BP rachète l'entreprise suédoise Lundin Energy dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 13,9 milliards de dollars, pour former la deuxième plus grande entreprise pétrolière norvégienne cotée en bourse.

Le groupe BHP accepte de vendre ses activités pétrolières à Woodside Petroleum dans le cadre d'une fusion visant à créer un producteur de pétrole et de gaz d'une valeur de 28 milliards de dollars, avec des actifs en croissance en Australie et dans les Amériques.

2023

Les porteurs de parts de Magellan Midstream Partners votent en faveur de sa vente à son grand rival ONEOK pour 18,8 milliards de dollars, créant ainsi l'une des plus grandes sociétés américaines d'oléoducs et de gazoducs.