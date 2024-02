Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont grimpé d'environ 10 % mercredi après que Chesapeake Energy - qui sera bientôt le plus grand producteur de gaz américain après sa fusion avec Southwestern Energy - a réduit la quantité de gaz qu'il prévoit de produire en 2024 en raison de la récente chute des prix du gaz à leur niveau le plus bas depuis trois ans et demi.

Chesapeake est le dernier producteur de gaz en date à réduire ses dépenses et ses plates-formes après que les prix du gaz ont chuté d'environ 31 % jusqu'à présent en 2024, après avoir chuté de 44 % en 2023.

La semaine dernière, les producteurs de gaz Antero Resources, Comstock Resources et EQT ont déclaré qu'ils prévoyaient également de réduire leurs activités de forage cette année.

Mercredi, Chesapeake a abaissé ses prévisions de dépenses en capital d'environ 20 % en réduisant le nombre d'appareils de forage et en reportant l'achèvement des puits, ce qui devrait réduire la production de gaz à environ 2,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2024, contre environ 3,5 bcfd en 2023.

Un milliard de pieds cubes correspond à une quantité de gaz suffisante pour alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

Toutefois, les analystes estiment que la production de gaz pourrait en fait augmenter en 2024 parce que les prix du brut sont suffisamment élevés pour encourager les producteurs de pétrole à forer dans des bassins de schiste comme le Permian au Texas et au Nouveau-Mexique et le Bakken dans le Dakota du Nord, où les puits de pétrole produisent beaucoup de gaz associé.

Les prix du gaz ont baissé jusqu'à présent cette année parce qu'un hiver doux a maintenu une faible demande de chauffage, permettant aux stocks de rester à des niveaux bien supérieurs à la normale, tandis que la production est restée proche des niveaux records malgré un gel de l'Arctique en janvier qui a brièvement réduit la production et a fait monter en flèche la demande de gaz à un niveau record.

Les analystes prévoient que les stocks de gaz américains se situent à environ 22 % au-dessus des niveaux normaux pour cette période de l'année.

Les contrats à terme du gaz pour livraison en mars sur le New York Mercantile Exchange ont augmenté de 15 cents, soit 9,5 %, pour atteindre 1,726 $ par million d'unités thermiques britanniques à 8h40 EST 1340 GMT, ce qui place le contrat sur la voie de sa plus haute clôture depuis le 12 février.

Mardi, le contrat a clôturé à son niveau le plus bas depuis juin 2020, qui a été le point culminant de la destruction de la demande de COVID-19.

La hausse de mercredi a poussé le contrat à sortir du territoire techniquement survendu pour la première fois en 11 jours et serait le plus grand gain en pourcentage en une journée depuis avril 2023, lorsque les prix ont bondi de 11,2 %. (Reportage de Scott DiSavino ; Rédaction d'Andrea Ricci)