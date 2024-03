Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges asiatiques lundi sur les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre mondiale provoqué par l'escalade du conflit au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine, tandis que la diminution du nombre de plates-formes de forage aux États-Unis a renforcé la pression à la hausse sur les prix.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 24 cents, soit 0,3%, à 85,67 dollars le baril à 0029 GMT. Les contrats à terme sur le brut américain ont gagné 25 cents, soit 0,3%, à 80,88 dollars le baril. Les deux références ont enregistré moins de 1% de changement la semaine dernière par rapport à la semaine précédente.

"L'escalade des tensions géopolitiques, couplée à une augmentation des attaques sur les installations énergétiques en Russie et en Ukraine, ainsi que la diminution des espoirs de cessez-le-feu au Moyen-Orient, ont soulevé des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial en pétrole", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

"La baisse du nombre de plates-formes de forage aux États-Unis a également accru les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre", a-t-il ajouté.

La Russie a frappé des infrastructures critiques dans la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, avec des missiles tôt dimanche, a déclaré Kiev, dans une frappe aérienne majeure qui a vu un missile de croisière russe voler brièvement dans l'espace aérien polonais, selon Varsovie.

Moscou a lancé 57 missiles et drones lors de cette attaque qui visait également la capitale Kiev, deux jours après le plus important bombardement aérien du système énergétique ukrainien en plus de deux ans de guerre totale, selon Kiev.

Cette action fait suite aux récentes attaques de l'Ukraine contre les infrastructures pétrolières russes, avec au moins sept raffineries visées par des drones ce mois-ci.

Au Moyen-Orient, les forces israéliennes ont assiégé deux nouveaux hôpitaux de Gaza dimanche, bloquant les équipes médicales sous des tirs nourris, a déclaré le Croissant-Rouge palestinien. Israël a déclaré avoir capturé 480 militants lors d'affrontements continus à l'hôpital principal Al Shifa de Gaza.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré vendredi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'Israël risquait d'être isolé au niveau mondial s'il attaquait la ville palestinienne de Rafah, dans la bande de Gaza.

Dans le même temps, le nombre de plates-formes pétrolières américaines a diminué d'une unité pour atteindre 509 la semaine dernière, selon les données de la société de services énergétiques Baker Hughes, ce qui indique une diminution de l'offre future. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Christopher Cushing)