Les prix du pétrole ont augmenté jeudi, les stocks de brut ayant baissé après que les raffineries américaines aient accéléré leur traitement, et les stocks d'essence ayant diminué, signe d'une demande plus forte.

Les contrats à terme du Brent ont augmenté de 62 cents, ou 0,73% à 85,70 $ le baril à 0620 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 60 cents, ou 0,73%, à 82,70 dollars le baril.

"Le rebond est en grande partie dû à la poursuite de la réduction des stocks américains selon l'EIA", a déclaré à Reuters Suvro Sarkar, chef de l'équipe du secteur de l'énergie de la banque DBS, en référence à l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Les stocks de brut américains ont baissé de 3,4 millions de barils pour atteindre 445,1 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 5 juillet, dépassant de loin les attentes des analystes, selon un sondage Reuters, qui tablaient sur une baisse de 1,3 million de barils.

Les stocks d'essence ont baissé de 2 millions de barils pour atteindre 229,7 millions de barils, ce qui est beaucoup plus important que la baisse de 600 000 barils attendue par les analystes pendant la semaine de vacances du 4 juillet aux États-Unis.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a également maintenu ses prévisions de croissance relativement forte de la demande mondiale de pétrole en 2024 et l'année prochaine, déclarant mercredi que la croissance économique et les voyages aériens soutiendraient la consommation de carburant pendant les mois d'été.

"Il y aura probablement plus de facteurs haussiers que de facteurs baissiers qui soutiendront les prix du pétrole dans l'intervalle", a déclaré M. Sarkar.

Les gains ont toutefois été limités car les perturbations de l'approvisionnement dans les raffineries et les installations de production offshore dues à l'ouragan Beryl ont été minimes.

Entre-temps, les données sur l'inflation américaine attendues cette semaine comprennent l'indice des prix à la consommation jeudi et l'indice des prix à la production vendredi, qui pourraient tous deux donner le ton au marché.

Les attentes d'une réduction des taux de 25 points de base d'ici septembre ont augmenté à 74 %, contre 70 % mardi et 45 % il y a un mois, selon FedWatch de la CME.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût des emprunts, ce qui peut stimuler l'activité économique et la demande de pétrole.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine prendrait des décisions en matière de taux d'intérêt "quand et comme" elles sont nécessaires, repoussant l'idée qu'une baisse des taux en septembre pourrait être considérée comme un acte politique à l'approche de l'élection présidentielle de l'automne. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et de Colleen Howe à Pékin ; rédaction de Muralikumar Anantharaman et Raju Gopalakrishnan)