Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges mercredi, oscillant autour des plus hauts de 10 mois atteints la veille, alors qu'une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole américains et une faible production de schiste aux États-Unis ont renforcé les craintes d'une offre de brut serrée pour le reste de l'année 2023.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent, référence mondiale, ont augmenté de 6 cents, ou 0,1%, à 94,40 dollars le baril à 0034 GMT, restant près du plus haut niveau depuis novembre de 95,96 dollars atteint mardi.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 29 cents, soit 0,3 %, à 91,49 $ le baril, pas très loin d'un sommet de 10 mois de 93,74 $ le baril atteint le jour précédent. Le contrat WTI d'octobre expire mercredi et le contrat de novembre, plus actif, était en hausse de 9 cents, soit 0,1 %, à 90,57 dollars le baril.

Les données industrielles de mardi ont montré que les stocks de pétrole brut américains ont diminué la semaine dernière d'environ 5,25 millions de barils, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 2,2 millions de barils.

"La forte baisse des stocks de pétrole américains et le ralentissement de la production de schiste aux États-Unis ont renforcé les inquiétudes concernant l'offre en raison des restrictions de production prolongées de l'Arabie saoudite et de la Russie", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

"Il y aura quelques ajustements à court terme des prix du pétrole en raison de la récente flambée, mais les prévisions d'atteindre 100 dollars le baril pour le Brent et le WTI plus tard dans l'année resteront inchangées", a-t-il déclaré.

Le gouvernement russe envisage d'imposer des droits d'exportation sur tous les types de produits pétroliers de 250 dollars par tonne métrique - beaucoup plus élevés que les droits actuels - à partir du 1er octobre jusqu'en juin 2024 pour lutter contre les pénuries de carburant, ont déclaré des sources à l'agence Reuters mardi.

Cette décision intervient alors que la production pétrolière américaine des principales régions productrices de schiste est en passe de tomber à 9,393 millions de bpj en octobre, son niveau le plus bas depuis mai 2023, et après que l'Arabie saoudite et la Russie ont prolongé leurs réductions d'approvisionnement combinées de 1,3 million de bpj jusqu'à la fin de l'année.

Entre-temps, Exxon Mobil Corp a promis une production pétrolière supplémentaire de près de 40 000 barils par jour au Nigeria dans le cadre d'un nouvel effort d'investissement dans le pays, a déclaré mardi un porte-parole présidentiel, citant le président des opérations mondiales en amont d'Exxon.

La récente hausse du WTI, qui a entraîné celle du Brent, a fermé les voies d'arbitrage pour le brut américain vers l'Europe et l'Asie et empêche le pétrole du bassin atlantique de se diriger vers l'est, selon les négociants.

Les investisseurs attendent une série de décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales cette semaine, dont celle de la Réserve fédérale américaine mercredi, pour évaluer les perspectives de croissance économique et la demande de carburant. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Sonali Paul)